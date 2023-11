Kreis erhält 28.410.000 Millionen Euro für den Breitbandausbau

Der Wahlkreisabgeordnete Thomas Bareiß freut sich über 28.410.000 Millionen Euro Bundesfördermittel für die BLS Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen zur Unterstützung des Breitbandausbaus. Bei dem Projekt investiert die BLS Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen in die Erschließung von unterversorgten Adressen in den Städten Gammertingen und Veringenstadt, sowie in den Gemeinden Eigeltingen und Herdwangen-Schönach, wie dem Abgeordneten durch den Projektträger des Bundes zur Breitbandförderung mittgeteilt wurde. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 56.820.000 Millionen Euro. Dabei werden die Hälfte der Gesamtkosten übernommen.