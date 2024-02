Kreis-DGB bietet Kabarett zum Frauentag

Mit einem kurzweiligen Kabarettabend begeht der Kreis-DGB Sigmaringen, unterstützt von der Bildungsgewerkschaft GEW, den internationalen Frauentag 2024. am Dienstag, 20. Februar, um 19 Uhr in der Aula der Bilharzschule Sigmaringen. Mit ihrem Bühnenprogramm „Scho wägga de Leut!“ beweist die skurrile Entertainerin mit ihrer urschwäbischen Schlabbergosch sogar ihren kriminalistischen Spürsinn auf äußerst schlagfertige Weise (Foto: Julius Reck). Und sie tanzt den Kriminal-Tango in der Taverne. Ganz nebenbei bewältigt sie ihren Stress mit der eigenen Familie. Eine Krimilesung der heiter-komödiantischen Art, die mit viel Musik gewürzt ist. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei und alle Interessierten, auch Männer, sind dazu eingeladen.