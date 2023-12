Das Krankenhaus bricht sein Schweigen und gibt weitere Details zum Stellenabbau bekannt. Nach dem Protestzug am Montag und der Mitarbeiterversammlung am Dienstag werden nun in einer Pressemitteilung die bislang bekannten Zahlen präzisiert. Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Bislang sollten rund 125 Jobs wegfallen. Haben sich diese Zahlen verändert?

Nach wie vor liegt der Stellenabbau nach Angaben der Krankenhausleitung in dieser Größenordnung. Allerdings müssen nicht alle Mitarbeiter auf einmal gehen. Die Hälfte dieser 125 Stellen – also 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – verlieren ihre Jobs direkt.

Neu ist die Nachricht, dass beinahe alle Betroffenen das Krankenhaus über ein Freiwilligenprogramm verlassen. Das heißt: Ihnen wurden Abfindungen angeboten, die die Mitarbeiter größtenteils angenommen haben. „Nach derzeitigem Stand wird der Personalabbau nahezu vollständig vom Freiwilligenprogramm erfasst“, heißt es in der Pressemitteilung. In der Folge muss das Krankenhaus nur wenig Kündigungen aussprechen.

Was geschieht mit der anderen Hälfte der wegfallenden Stellen?

Etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Jobs als Servicekräfte wegfallen, haben ein Angebot für eine Stelle in der Pflege bekommen, wo ein Mangel besteht. Mitarbeiter mit einer pflegerischen Qualifikation können direkt wechseln, wer sich weiterbilden möchte, dem garantiert der Krankenhaus-Betreiber nach Abschluss die Übernahme.

Das heißt: Die Jobs, die die Mitarbeiter bislang erledigten, fallen weg. Da es in der Pflege jedoch unbesetzte Stellen gibt, versucht das Krankenhaus, Mitarbeiter aus den eigenen Reihen für diese Tätigkeiten zu gewinnen.

Fehlen noch 35 Stellen, um auf die Zahl von 125 zu kommen. Was geschieht damit?

Zirka 35 Stellen werden laut der Pressemitteilung aufgrund natürlicher Fluktuation wie durch einen Renteneintritt nicht wiederbesetzt.

Zusammengefasst kann man sagen: Das Krankenhaus erreicht den Stellenabbau durch ein Freiwilligenprogramm, die Versetzung von Mitarbeitern in andere Abteilungen und durch natürliche Fluktuation. Die Jobs werden wie angekündigt gestrichen, Kündigungen können jedoch weitgehend vermieden werden.

Wie wirkt sich der Personalabbau auf die Versorgung der Menschen aus?

Immer wieder wenden sich Menschen aus dem Kreis Sigmaringen an unsere Redaktionen, die eine sich verschlechternde Versorgung beklagen. Er müsse mehrere Wochen auf einen Röntgentermin warten, beklagte sich ein Mann aus Mengen, um ein Beispiel zu nennen. Deswegen orientiere er sich nun auswärts, kündigte der Mann an.

Das Krankenhaus schreibt in seiner Mitteilung: Sämtliche Maßnahmen zur Neuorganisation und Modernisierung dienten dazu, das Klinikum aus dem Defizit zu führen und gleichzeitig weiterhin eine qualitätvolle stationäre medizinische Versorgung der uns anvertrauten Patientinnen und Patienten sicherzustellen. „Die Patientenversorgung ist während und nach dieser Binnenrestrukturierung vollumfänglich gewährleistet.“

Warum ist der Stellenabbau notwendig geworden?

Das Krankenhaus erwirtschaftet in diesem Jahr ein Defizit in Höhe von rund 17,2 Millionen Euro. Die Eigentümer – das sind die Stiftung Rehabilitation Heidelberg (SRH) und der Landkreis Sigmaringen – helfen überbrückend mit Millionen-Beträgen aus. Sie haben jedoch die Erwartung, dass das Minus im kommenden Jahr auf einen niederen einstellen Millionen-Betrag sinken wird.

Ab 2025 soll das Krankenhaus wieder schwarze Zahlen schreiben. Grund für die wirtschaftlichen Turbulenzen sind hauptsächlich sinkende Patientenzahlen. Weil weniger Patienten aus Bad Saulgau und Pfullendorf nach Sigmaringen kommen und immer mehr Patienten ambulant versorgt werden, ging die Kalkulation des Krankenhauses schief.