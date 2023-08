Kräuterbüschelbinden an Mariä Himmelfahrt

Der alte Brauch des „Kräuterbuschenbindens“ wird in der Pfarrgemeinde St. Fidelis am kommenden Dienstag, 15. August, angeboten. Von 14 bis 16.30 Uhr können im Gemeindehaus oberhalb der Kirche, Adolph–Kolping–Straße 7, Kräuterbüschel wie Blumensträuße gebunden werden, angeleitet von erfahrenen Gemeindemitgliedern rund um Anita Fischer. Einige Helfer werden bereits am frühen Morgen zusammen mit Alfred Bauernfeind Kräuter und Blumen sammeln. Mindestens neun Kräuter sollen es sein. Um 15 Uhr wird eine Kinderaktion rund um die Kräuter angeboten.

Um 18 Uhr findet in der Fideliskirche der festliche Gottesdienst zu Mariä Himmelfahrt statt, mit Pfarrer Ekkehard Baumgartner und Kooperator Stefan Thron. Davor können schöne Sträuße erworben werden. Sowohl diese als auch selbst gebundene werden von den Geistlichen gesegnet. Die geweihten Kräuterbüschel können im Haus aufgehängt werden und sollen vor Krankheit, Blitzschlag und anderem Unglück schützen.

Im Anschluss an die Festlichkeiten sind alle ins Gemeindehaus St. Fidelis eingeladen. Bei Kartoffeln und Baguette mit Kräuterquark und Kräuterbutter sowie Getränken, auf Spendenbasis, kann der Abend gemütlich ausklingen. Kräuterbutter oder Kräuterquarkspenden werden im Gemeindehaus gerne angenommen, am Nachmittag oder vor dem Gottesdienst.