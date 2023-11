Sich mit dem Hobby selbstständig machen ‐ davon träumen viele. Kathrin Hafemann aus Sigmaringen hat den Schritt gewagt und beliefert mittlerweile zusammen mit ihrem Lebensgefährten Markus Bertsch Kunden in ganz Deutschland. Ihr Produkt: handgemachte und naturnahe Seifen, Cremes, aber auch Deos, also Kosmetika aller Art. Dabei haben sie ganz klein angefangen.

Wenig Konkurrenz zu Beginn

„Am Anfang waren erst wir sauber, dann die ganze Familie“, sagt Hafemann schmunzelnd von den Anfängen vor der Jahrtausendwende in Reutlingen. Damals verteilten sie die selbst gemachten Seifen im Familien- und Freundeskreis.

Zu dieser Zeit habe es nur wenige Anbieter für naturnahe Kosmetikartikel gegeben. Und das, was es gab, sei teuer gewesen, so die Unternehmerin. Nachhaltigkeit und Ökologie war für die meisten Kunden noch ein Fremdwort.

Wir haben eine Nische gefüllt. Markus Bertsch

Von Verkauf und Industrie zum Seifengeschäft

Dennoch experimentierte Hafemann weiter mit Seifen und meldete im Jahr 2004 die Firma Feinste Seifen an. Zu dieser Zeit arbeitete sie noch im elterlichen Autohaus, Bertsch war im Metall- und Transportgewerbe tätig. Vor fünf Jahren zogen sie nach Sigmaringen und die beiden schlossen sich als Geschäftspartner zusammen. Der Schritt in die Selbständigkeit hat sich laut ihnen gelohnt.

Auf einer handelsüblichen Herdplatte kochen Kathrin Hafemann, Markus Bertsch und ein Mitarbeiter die Seifen. (Foto: Yannick Rehfuss )

„Wir haben eine Nische gefüllt“, sagt Bertsch. Ihre Produkte seien für jeden erschwinglich „egal, ob Student, Rentner oder Geringverdiener“. Zwischen sieben und neun Euro kosten die Seifen in ihrem Onlineshop.

Kein Palmöl, aber Importe

Für ihre Produkte nutzen sie im Gegensatz zu vielen handelsüblichen Drogerieprodukten ausschließlich Pflanzenöle und keine Tierfette, die aus Schlachtabfällen gewonnen werden. Tierversuche kommen für sie nicht infrage.

Feste Fette bekommt man leider nicht in Deutschland. Kathrin Hafemann

Auf Palmöl verzichten sie seit zehn Jahren ebenfalls. Palmöl steht in der Kritik, weil für die Produktion tropische Wälder zerstört werden. Stattdessen nutzen sie Babassuöl aus Südamerika. Sheanüsse importieren sie aus Afrika. „Feste Fette bekommt man leider nicht in Deutschland“, sagt Hafemann.

Möglichst wenig Plastik

Fast alle anderen Inhaltsstoffe importieren sie vorrangig aus der Region. Das Rapsöl beziehen sie beispielsweise aus dem Allgäu oder von den Ölfreunden aus Thiergarten. Für eine Produktlinie nutzen sie auch Wolle von der Alpakafarm in Vilsingen.

Hafemann und Bertsch legen zudem Wert darauf, ihre Verpackungen möglichst plastikfrei und wiederverwendbar zu gestalten. Dabei werden sie kreativ. „Wir schauen, dass wir zweckentfremden“, sagt Bertsch.

Ihre Kosmetikprodukte verpacken sie zum Beispiel in Papp-Suppenbechern. Als Händler hätten sie eine besondere Verantwortung für die Nachhaltigkeit ihrer Produkte. „Man kann nicht alles dem Kunden oder der Politik zuschieben“, sagt Bertsch.

Nachhaltigkeit nicht um jeden Preis

Trotzdem gilt: Nachhaltigkeit ja, aber nicht um jeden Preis. Zwischenzeitlich boten sie ihre Seifen auch in Weckgläsern an. Diese waren einfach wiederzuverwenden, allerdings auch leicht zerbrechlich. Sie seien auf der Suche nach einem „guten Mittelweg für den Kunden“, so Bertsch.

Diese beliefern sie deutschlandweit. Auch kleinere Geschäfte, darunter ein Hofladen auf Sylt, führen ihre Produkte. Zu den Umsatzzahlen wollen die beiden Unternehmer aber nichts verraten. Nur so viel: „Siebenstellig ist es nicht“, sagt Bertsch.

Sieben-Tage-Woche trotz fünf Tagen Produktion

An fünf Tagen läuft die Produktion. Allerdings sind die beiden Selbstständigen auch oft auf Messen, wie dem Kunsthandwerkermarkt in Bad Urach. „Wir haben eine sieben-Tage-Woche“, sagt Bertsch. Unterstützt werden sie von einem Mitarbeiter in der Produktion. Hinzu kommen eine Mediengestalterin und ein IT-Spezialist.

Das ermöglicht es ihnen unter anderem, ihre Produktpalette zu erweitern. Hafemann und Bertsch bieten mittlerweile auch Body Lotions, Peelings oder Shampoos an. Dennoch betont Hafemann: „Seifen sind unser Kerngeschäft.“