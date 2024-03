Konzert des Kammerorchesters Sigmaringen

In der laut Veranstalter fast ausverkauften Stadthalle Sigmaringen hat das Kammerorchester Sigmaringen am Sonntagabend, 3. März, unter der Leitung von Mathias Trost gespielt. Mozarts KV 75, die Sinfonie Nr. 42 in F-Dur, eröffnete den Abend.

Auch Pianist Florian Stricker betrat die Bühne und wartete Ludwig van Beethovens Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur op. 15 auf. Mit dem Menuett aus Mozarts vierter Klaviersonate Es-Dur KV 282 als Zugabe entließ Stricker das Publikum in die Pause. Im zweiten Teil gab es laut Mitteilung dann eine weitere Nummer 75: eine Sinfonie D-Dur von Joseph Haydn.

Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Gesellschaft für Kunst und Kultur Sigmaringen ist die Wahl der Werke nach Hoboken- und Köchelverzeichnis nach eigenen Angaben eine kleine Hommage an den engagierten Kulturverein. Vorab gab es einen besonderen Dank an Mathias Trost und sein engagiertes Orchester, das er vor 25 Jahren gegründet hat.