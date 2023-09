Es ist eines der ersten Ereignisse, an das sich Karl Friedrich erinnern kann. Vier Jahre alt muss er gewesen sein, als er mit seinem Kindermädchen Hiltrud Dopfer durch den Prinzengarten spazierte. Dedda, nennt er die Frau, die ins Schloss kam, als Karl Friedrich ungefähr ein Jahr alt war, und so lange blieb, bis sein jüngster Bruder Ferdinand flügge wurde.

Du bist also der kleine Prinz? Sigmaringerin

Zurück zum herbstlichen Spaziergang: Eine Sigmaringerin muss den kleinen Karl Friedrich gefragt haben: „Du bist also der kleine Prinz?“ Eine Antwort gab Karl Friedrich nicht, stattdessen verbarg er sein Gesicht verlegen unter dem Mantel des Kindermädchens.

Später, als die beiden unter sich waren, fragte Karl Friedrich: „Bin ich ein Prinz?“ Als Dedda diese Frage bejahte, habe ihn ein nicht gekanntes Gefühl übermannt, schreibt der Fürst in seiner Autobiografie. „Eine Mischung aus Erstaunen, Selbstgewissheit und Stolz. Ich war der Prinz....“

Am 13. Oktober ist offizielle Vorstellung

Einblicke in sein Leben, in seine Empfindungen gibt der Adelsmann in seiner dieser Tage erscheinenden Autobiografie. Zu seinem 70. Geburtstag hatte der Sigmaringer Fürst das Buch angekündigt, das nun ‐ anderthalb Jahre später ‐ in den Verkauf geht und am Freitag, 13. Oktober, offiziell vorgestellt wird.

Mit dem Gedächtnisverlust seines Vaters Friedrich Wilhelm, der es ihm nicht mehr ermöglichte, die Erinnerungen seines Lebens festzuhalten, erklärt der heutige Chef des Hauses Hohenzollern, warum er frühzeitig eine Bilanz seines Lebens zieht. Die Biografin Katrin Frische unterstützte ihn dabei.

Aloys übernimmt am 30. Geburtstag

In den vergangenen Jahren regelte der Chef des Adelshauses seine Nachfolge, weil der natürliche Nachfolger, sein Sohn Alexander, andere Pläne für sein Leben hat. In zwei gegründete Stiftungen ist der Familienbesitz übergegangen. Die Leitung des Hauses soll der Neffe des Fürsten, Aloys von Hohenzollern, ein Sohn seines Bruders Ferdinand, übernehmen ‐ sobald er das 30. Lebensjahr erreicht.

Noch heute der engste Weggefährte: Mit seinem rund zwei Jahre jüngeren Bruder Albrecht teilte sich Karl Friedrich ein Zimmer im Schloss. (Foto: Haus Hohenzollern )

Den engen Bund zwischen ihm und der Kinderfrau Dedda erklärt der Fürst mit der angeschlagenen Gesundheit seiner Mutter Margarita. „Sie war eine kränkliche und zaghafte Frau“, schreibt er. Dass ihre Präsenz für die Familie deshalb nicht so intensiv war, wie es sich Karl Friedrich wünschte, wird an mehreren Stellen des Buchs deutlich.

Die Brüder frühstücken mit dem Kindermädchen

Seinen etwa zwei Jahre jüngeren Bruder Albrecht, mit dem er sich im Schloss ein Zimmer teilte, bezeichnet er als seinen bis heute engsten Weggefährten. Als die beiden aufstanden, frühstückten sie mit dem Kindermädchen. Die Eltern durften die Kinder nur zu besonderen Gelegenheiten in deren Schlafzimmer besuchen ‐ so beispielsweise an Geburtstagen.

„Ihre gesundheitliche Schwäche führte dazu, dass meine Mutter sich und uns von allem abschirmen wollte, was uns schaden konnte.“ Wenn es der Mutter gut ging, sei sie für die Familie da gewesen. Von den drei Brüdern, so schreibt Karl Friedrich, habe er den direktesten Draht zu seiner Mutter gehabt. Die beiden dachten und fühlten auf eine ähnliche Art. „Im Gegensatz zu meiner Mutter scheute der Vater die körperliche Nähe zu uns Kindern nicht.“ Von seinem Vater lernte er das Radfahren und das Schwimmen.

1956 wird das Landhaus erbaut

Als Karl Friedrich fünf oder sechs Jahre alt war, trieb die Mutter den Nestbau für die Familie voran. Zuvor hatte sie im Wilhelmsbau unterhalb des Hochschlosses gewohnt. Die Mutter wollte ihr eigenes Reich und so wurde 1956 das Landhaus im Wildpark Josefslust unweit des Jagdschlösschens erbaut, in dem der Fürst und die Fürstin heute leben.

Die Kinder nahmen die Traurigkeit und die Kraftlosigkeit ihrer Mutter wahr. Auch, weil sie häufiger weg gewesen sei, auf Kur, um gesund zu werden. Der Vater habe über die Krankheit nicht gesprochen, weshalb Karl Friedrich erst später von der diagnostizierten Depression erfuhr. Fürstin Margarita schied 1996 freiwillig aus dem Leben, der traurigste Tag im Leben des Adelsmannes.

Druck lastet auf dem Prinzen

Weil es seine Mutter so wollte, wurde Karl Friedrich erst zur dritten Klasse eingeschult und zuvor in Josefslust zusammen mit seiner Cousine Reni von einem Privatlehrer unterrichtet.

Von einem Prinzen darf man wohl erwarten, dass er besonders gut in der Schule ist. Lehrer

Er habe sich gewünscht, ein normales Schulkind zu sein, doch sein Lehrer der katholischen Bekenntnisschule stellte ihn als Prinzen von Hohenzollern vor und verstärkte diese Aussage mit dem Zusatz: „Von einem Prinzen darf man wohl erwarten, dass er besonders gut in der Schule ist.“ Eine Aussage, die Karl Friedrich wurmte.

Der Erwartungshaltung seiner Eltern und seines damaligen Lehrers Raible wurde er nicht immer gerecht, weshalb er das Sigmaringer Gymnasium zwei Mal verlassen musste. Auf dem Jesuitenkolleg in St. Blasien fühlte er sich derart unwohl, dass er die Rückkehr nach Sigmaringen erwirkte, doch der zweite Abschied war für immer.

Beim Mittagessen geht es schnell zur Sache

Sein Vater hatte eine Privatschule in St. Gallen ausgesucht, „und erstmalig nahm ich den Unterricht ernst“. Mit zwei Jahren Verzug machte Karl Friedrich 1973 Abitur.

Zuvor erreichte ihn ein Brief seines Vaters, indem er ihn fragte, ob er das Fürstenamt übernehmen wollte. Als Karl Friedrich eine Antwort schuldig blieb, besuchte ihn sein Vater und kam beim Mittagessen schnell zur Sache. Ob er sein Nachfolger werden wolle? „Ich habe es als Selbstverständlichkeit erachtet“, erwiderte Karl. Der damalige Fürst: „Ich möchte, dass Du die Entscheidung aus freien Stücken triffst. Mein Vater hat mir die Frage nie gestellt.“

Jahrzehnte später wird der heutige Fürst in einer ähnlichen Situation stehen, als er um seine Nachfolge ringt. Mehr dazu im zweiten Teil unserer Serie, der in der kommenden Woche erscheint.

Buchvorstellung im Schloss

Das Buch des Sigmaringer Fürsten „Zwischen Freiheit und Verantwortung“ ist ab sofort im Buchhandel erhältlich. In der Portugiesischen Galerie des Schlosses wird das Buch am Freitag, 13. Oktober, offiziell vorgestellt.

Die Biografin Katrin Fritsche und der Fürst werden aus dem Buch lesen und im Anschluss im Gespräch mit Michael Hescheler von der „Schwäbischen Zeitung“ manche Passage vertiefen. Am Ende der Veranstaltung wird der Fürst die Bücher signieren.

Beginn ist um 19 Uhr. Einlass um 18 Uhr. Eintrittskarten gibt es zum Preis von 10 Euro im Internet hohenzollernschloss-ticket.de oder zu den üblichen Öffnungszeiten im Schloss.