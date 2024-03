Kochworkshops in den Osterferien

Der Fachbereich Landwirtschaft veranstaltet in den Osterferien in der Bertha-Benz-Schule in Sigmaringen mehrere Kochworkshops für Kinder, Jugendliche und Eltern mit ihren Kindern. Im Mittelpunkt stehen laut Ankündigung des Landratsamtes die Zubereitung regionaler Produkte und die Teamarbeit in der Küche.

„Querbeet und kunterbunt“ heißt der Workshop für Kinder zwischen zehn und 13 Jahren, der am Dienstag, 26. März, von 10 bis 13 Uhr stattfindet. Mit einer Vielfalt an regionalem Gemüse und Obst bereiten die Teilnehmenden einfache Gerichte zu. Die Veranstaltung wird am Mittwoch, 27. März, von 10 bis 13 Uhr wiederholt. Die Teilnahme kostet jeweils sieben Euro pro Kind.

Für 13 bis 17 Jahre alte Jugendliche gibt es am Mittwoch, 3. April, von 13.30 bis 16.30 Uhr den Workshop „Teenies an den Herd - Kochen und Backen ist cool“. Dabei bereiten sie mit regionalen Zutaten verschiedene Gerichte zu. Die Teilnahme kostet sieben Euro pro Person.

Eltern oder Großeltern mit ihren Kindern beziehungsweise Enkelkindern im Alter zwischen sechs und zehn Jahren können am Workshop „Gemeinsam kochen, backen und genießen“ teilnehmen. Er findet am Donnerstag, 4. April, von 14.30 bis 17.30 Uhr statt. Dabei gibt es Tipps für eine gemeinsame Zubereitung einfacher und kindgerechter Mahlzeiten. Die Teilnahme kostet zwölf Euro pro Eltern-Kind-Paar. Bei zwei Kindern sind es 15 Euro.

Anmeldungen sind online möglich unter www.landkreis-sigmaringen.de/veranstaltungen.