Klinikum bietet neue Selbsthilfegruppe für Blasenkrebs an

Unter dem Dachverband Selbsthilfe-Bund Blasenkrebs e.V. (ShB) ist eine neue Selbsthilfegruppe für Betroffene von Blasenkrebs für die Region Zollernalb und Sigmaringen gegründet worden. Das teilte das SRH Klinikum mit. Bereits im Mai 2023 schloss das SRH Klinikum Sigmaringen mit dem ShB einen Kooperationsvertrag, um die Verbindung von Behandlung und Beratung für Patienten mit Blasenkrebs noch intensiver zu stärken. Mit diesem neuen Angebot können sich Betroffene und Angehörige über die Krankheit und damit verbundene Probleme austauschen und gegenseitig eine Stütze sein. Das erste Treffen wird am Dienstag, 6. Februar, im SRH Klinikum stattfinden und fortan einmal monatlich angeboten.

Harnblasenkrebs ist mit rund 30.000 Neuerkrankungen pro Jahr die zweithäufigste urologische Krebserkrankung in Deutschland. Männer sind knapp dreimal so häufig betroffen wie Frauen. Mit der Diagnose Blasenkrebs umzugehen ist weder für die Betroffenen noch für deren Angehörige einfach und stellt sie oftmals vor große Probleme.

Die Möglichkeit sich mit anderen Betroffen auszutauschen und in geschütztem Raum über Probleme, Unsicherheiten und Ängste offen sprechen zu können, steht im Mittelpunkt der neu gegründeten Selbsthilfegruppe Blasenkrebs Zollernalb/Sigmaringen. Der kompetente Erfahrungsaustausch unter Betroffenen und eine ergänzende fachliche Information über relevante Themen durch erfahrene Experten, könne eine große Hilfe bei der Bewältigung der Krankheit sein.

„Die positiven Wirkungen von Selbsthilfe für die Lebensqualität von Patienten sind schon lange bekannt. Krankheit beginnt und endet nun mal nicht am Eingang der Klinik. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Selbsthilfegruppen wirkt sich in der Beratung von Patienten insbesondere bei fortgeschrittenen Harnblasenkarzinomen und der Notwendigkeit einer Harnableitung unterstützend aus. Den Patienten wird ihr Blick auf die mit der Behandlung erforderlichen Entscheidungen durch Betroffene erweitert und erleichtert“, begrüßt Zoltan Varga, Chefarzt der Klinik für Urologie, Kinderurologie, Uroonkologie am SRH Klinikum Sigmaringen, die Gründung der neuen Selbsthilfegruppe und die damit verbundene Stärkung der Kooperation.

Die neu gegründete Selbsthilfegruppe gehört zum Dachverband ShB. Dieser hat seinen Sitz in Bonn und ist ein gemeinnütziger Verein mit über 830 Mitgliedern. Bundesweit haben sich hierbei Einzelpersonen und Selbsthilfegruppen zusammengeschlossen und engagieren sich ehrenamtlich an Blasenkrebs erkrankten Menschen und deren Angehörige. Der ShB steht unter der Schirmherrschaft der Stiftung Deutsche Krebshilfe.

Das erste Treffen findet am Dienstag, 6. Februar, 15 Uhr statt. Eine vorherige Anmeldung telefonisch 07571/51838 oder per Mail [email protected] ist erwünscht.