Der Winter hat die Region im Griff: seit Tagen liegen die Temperaturen weit unter null Grad, Blitzeis macht Fußgängern und Autofahrern das Leben schwer und sogar schon im November hat es heftig geschneit. Genau das ist für viele das Argument, den Klimawandel zu leugnen. Zahlen belegen inzwischen allerdings, dass auch im Kreis Sigmaringen die Temperaturen steigen.

Woher stammen die Zahlen?

Im Landkreis Sigmaringen gibt es zwei Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes, eine in Laiz und eine in Pfullendorf. Die SZ hat verschiedene Werte der Station Laiz seit Beginn deren Aufzeichnung verglichen, weil diese Station erstens zentraler im Landkreis liegt und zweitens länger, nämlich seit 1951, besteht.

Es wird auch in Zukunft kaltes, schneereiches Wetter geben, jedoch sehr viel seltener als im 20. Jahrhundert. Hanns Ulrich Kümmerle

Betrachtet wurden die Jahresmitteltemperatur sowie die Tage mit Extremtemperaturen. Dazu zählen Eistage, an denen ein Maximalwert von null Grad herrscht, Frosttage, an denen die Temperatur unter null Grad fällt, und heiße Tage, an denen die Temperatur auf mehr als 30 Grad ansteigt. Eingeordnet hat die Zahlen Hanns Ulrich Kümmerle vom Deutschen Wetterdienst.

Welche Werte deuten auf den Klimawandel im Kreis Sigmaringen hin?

Am besten lässt sich das an der Jahresmitteltemperatur erkennen: Die unterliegt zwar grundsätzlich leichten Schwankungen, allerdings steigt sie kontinuierlich an (siehe Grafik).

2023 war mit einer Jahresmitteltemperatur von 9,65 Grad das wärmste Jahr seit Aufzeichnung im Kreis Sigmaringen. Erstmals überschritten wurde die Neun-Grad-Marke 2014. Zum Vergleich: In den 60er-Jahren lag der die Jahresmitteltemeperatur im Durchschnitt noch bei 7,2 Grad.

Welche Hinweise auf den Klimawandel gibt es außerdem?

Anders als die Jahresmitteltemperatur wird die Anzahl der Tage mit Extremtemperaturen jeweils über einen Zeitraum von 30 Jahren verglichen. Für die Wetterstation Laiz liegen vier sich überschneidende Vergleichszeiträume vor.

Am deutlichsten wird die Veränderung von der Zeitspanne 1961 und 1990 zu 1991 bis 2020. In der früheren Periode gab es im Mittel nur 2,5 heiße Tage und 33,2 Eistage. Das sieht in der späteren Periode anders aus: Die Zahl der heißen Tage stieg im Mittel auf 8,4, die Zahl der Eistage sank auf 23,4. Nicht ganz so stark hat sich die Zahl der Frosttage verändert: Sie lag bei 124 und sank auf 120,4.

Was bedeutet das?

Laut Kümmerle sind die rückläufigen Eis- und Frosttage sowie die zunehmend heißen Tage drei von mehreren Anzeichen für den laufenden Klimawandel, denn sie seien eine Folge des ansteigenden Temperaturniveaus.

Das wiederum könne auch zu mehr extremen Wetterereignissen führen, denn wärmere Luft könne mehr Wasserdampf aufnehmen, die an anderer Stelle wieder ausgeschieden werden muss. Die Folge seien stärkere Niederschläge oder lang andauernde Trockenperioden.

Warum schneit es dann trotzdem noch?

Immer wieder nutzen Menschen Schneefall und kalte Tage als Argumente gegen den Klimawandel. Das ist aber falsch und Kümmerle erklärt das am Beispiel eines Würfels. Wer einen regulären Würfel wirft, wisse im Voraus nicht, wie viele Augen fallen. „Diese Zufälligkeit des einzelnen Wurfs entspricht der Zufälligkeit des Wetters. Das kann auch mal schneereich und kalt sein“, sagt er.

Den Klimawandel vergleicht er mit einem abgefeilten Würfel, dem über Statistik auf die Schliche gekommen werden kann. Der einzelne Wurf ermögliche immer noch alle denkbaren Augenzahlen, aber in deutlich veränderter Häufigkeit, so Kümmerle: „Aufs Klima übertragen bedeutet das: Es wird auch in Zukunft kaltes, schneereiches Wetter geben, jedoch sehr viel seltener als im 20. Jahrhundert.“