Bald wird an der Donau geklettert: In unmittelbarer Nähe der Skateranlage und zum Beachvolleyballfeld entsteht ein 3,50 Meter hoher Boulderpilz, auf dem sich große und kleine Kletterer verausgaben können. Mit einem Spatenstich wurden die Arbeiten offiziell eingeleitet.

Der Boulder-Pilz, der im Frühjahr 2024 errichtet werden soll, wird mit Leader-Mitteln gefördert und entsteht auf die Initiative des Lions Clubs Sigmaringen-Hohenzollern hin in Kooperation mit dem Deutschen Alpenverein, Sektion Sigmaringen. Der Lions-Club Sigmaringen-Hohenzollern spendet 10 000 Euro, die DAV-Sektion 8000 Euro. Der Bauausschuss des Gemeinderats hat die Bauarbeiten zum Preis von 97.000 Euro an die Firma Gartenbau Timbermann vergeben.

So entsteht die Idee

Die Idee zum Bau entstand anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Lions Clubs Sigmaringen-Hohenzollern und stellt die diesjährige „Jubiläums-Activity“ des Vereins dar. Die Spendengelder stammen hauptsächlich vom Erlös der Adventskalenderaktion des Lions Clubs.

Mir kam die Idee, so etwas auch bei uns zu initiieren. Robert Wolf

„Als begeisterter Alpinist musste ich feststellen, dass es in unserem Landkreis keine öffentlich zugängliche Kletteranlage gibt“, wird Robert Wolf, Vorsitzender des Lions-Hilfswerks, in einer Mitteilung der Stadt zitiert. „Da sich das Klettern, speziell das Bouldern, in den vergangenen 20 Jahren einer enorm gestiegenen Popularität, besonders unter Jugendlichen, erfreut, kam mir die Idee, so etwas auch bei uns zu initiieren.“

Alpenverein will das Klettern fördern

Die DAV-Sektion Sigmaringen unterstützt das Vorhaben: „Der Boulder-Turm wird vielleicht auch für den einen oder anderen der Einstieg ins richtige Felsklettern werden“, so Tilmann Kästle, der sowohl beim Lions-Club als beim DAV aktiv ist. Der DAV ist eigenen Angaben zufolge mit rund 1300 Personen der mitgliederstärkste Verein im Landkreis.

Die Boulderanlage soll im Frühjahr fertiggestellt werden (von links): Bürgermeister Marcus Ehm, Robert Wolf (Vorsitzender Lions Hilfswerk), Ellen Valerius (Leiterin Fachbereich Amt für Familie und Bildung), Tilmann Kästle (Lions Club Vorstandsmitglied & DAV-Sektion Sigmaringen), Wilhelm Stöcker (Vize-Präsident Lions-Club) und Matthias Koch (Geschäftsführer Firma Gartenbau Timberman) beim Spatenstich zur neuen Boulder-Anlage an der Donau. (Foto: Stadt Sigmaringen )

Zu seinem Leitbild gehört vor allem die Förderung des Bergsports in all seinen Ausprägungen. „Wir freuen uns, auch an der Erstellung des Boulder-Turms beteiligt zu sein. Dieser wird nicht nur Sportgerät, sondern auch Begegnungsort, sein und das Bewegungsangebot an der ,Sigmaringer Spiel- und Sportmeile‘ bereichern“, sagt Tilmann Kästle.

„Der Boulder-Pilz ergänzt bald das vielfältige Outdoor-Sportangebot des Jugend-Freizeitbereichs entlang der Donau“, sagt Bürgermeister Marcus Ehm.

Beim Bouldern handelt es sich um eine Klettersportart mit einer Steighöhe von bis zu 3,5 Metern Höhe, sodass es keiner Hilfsmittel wie Seilsicherung bedarf. Klettern fördere die Bewegungskompetenz, die Konzentrationsfähigkeit und sogar die Persönlichkeitsentwicklung.