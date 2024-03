Empfohlene Artikel Viele bekannte Namen Sigmaringer Kleinkunstabend feiert Premiere q Sigmaringen

Mit einem bunten Programm quer durch die verschiedenen Kunstsparten hat am Sonntag der Kleinkunstabend in Sigmaringen Premiere gefeiert. Ins Leben gerufen hat ihn die Stadt. Künstler aus dem Ländle gaben sich an sechs Orten ein Stelldichein.

Von Tanz über Theater bis hin zu Comedy

Den Anfang machte am Vormittag ein Workshop zu Kreistänzen aus aller Welt. Im Hohenzollerngymnasium brachte das Regionentheater Schwarzwald den Kinderbuchklassiker „Petterson und Findus“ auf die Bühne, im Anschluss durften sich die Kinder mit den Darstellern fotografieren lassen.

Am Nachmittag erklang Live-Musik an außergewöhnlichen Orten, zum Beispiel im Autohaus Zimmermann sowie im Linienbus. Kabarett, Comedy und Zauberei rundeten den ersten Kleinkunstabend ab.