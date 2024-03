„Kleine Sensation“: Unbekannte Zeitkapsel taucht bei Kirche auf

Im Sigmaringer Schloss haben Besucher in den kommenden Wochen die Möglichkeit, einen wahrlich spektakulären historischen Fund zu betrachten. Einen Fund, von dessen Existenz nicht einmal das Fürstenhaus Kenntnis hatte: eine Zeitkapsel aus dem 19. Jahrhundert.

Was war passiert? Im Juli 2022 war Anwohnern aufgefallen, dass nach einem Sturm sowohl das Kreuz bei der Kirche als auch die Laternenspitze an der dortigen Kuppel an der Seite herunterhingen: „Das Kreuz wurde nur noch von dem Kabel des Blitzableiters gehalten“, sagt Anette Hähnel, Leiterin der Sammlungen und der Hofbibliothek bei der Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern.

Es war Eile geboten

Da die Kirche seit dem Jahr 1889, als Fürst Leopold sie erwarb, im Besitz der Hohenzollern ist, war Eile geboten: „Es drohte die Gefahr, dass das Kabel reißt und die Spitze und das Kreuz herunterstürzen“, sagt Hähnel.

Davon hat natürlich niemand mehr gewusst, eine kleine Sensation. Anette Hähnel

Die Hedinger Straße wurde gesperrt, eine Hubarbeitsbühne brachte die Mitarbeiter des Fürsten hoch hinauf - 40 Meter bis zum Kreuz. Das Unterfangen sei zwar risikoreich gewesen, aber erfolgreich. Bei den anschließenden, langwierigen Arbeiten in der Schlosserei des Hauses dann die große Überraschung: „Plötzlich kam die Zeitkapsel zum Vorschein“, sagt Hähnel.

Diese war im Jahr 1890, anlässlich von Umbauten an der gerade erst erworbenen Kirche, in der Laternenspitze der kupfernen Kuppel in den Kugelknauf eingeschlossen worden. „Davon hat natürlich niemand mehr gewusst, eine kleine Sensation“, sagt Hähnel.

Die Mitglieder der fürstlichen Familie verewigten sich

Der Inhalt der Zeitkapsel waren eine Urkunde, Münzen aus dem Jahr 1890, eine kleine goldene Medaille, eine bronzene Medaille zur goldenen Hochzeit des Fürstenpaares Karl Anton und Josephine von Hohenzollern. Auf der Urkunde sind die Architekten und Handwerker vermerkt, die an dem Bau im 19. Jahrhundert beteiligt waren - und unterschrieben ist sie von den Mitgliedern der fürstlichen Familie und höheren Hofbeamten.

Keine weiteren Kosten für Besucher

Nach dem Fund stellte sich die Frage, was damit geschehen solle. „Für uns war dann schnell klar, dass wir den Fund den Sigmaringern nicht vorenthalten wollen“, sagt Nina von Kunhardt von der Schlossverwaltung, die zusammen mit Hähnel und Kollegin Rita Knupfer die Ausstellung konzipiert hat, die nun über die Osterferien, und vielleicht auch noch ein bisschen länger, im Rahmen des Schlossbesuchs zu sehen sein wird - ohne zusätzliche Kosten.

Das Kreuz wurde nach dem Sturm im Sommer 2022 nur noch von dem Kabel des Blitzableiters gehalten. (Foto: Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern )

Die Hedinger Kirche wurde im Jahr 1338 als Dominikanerinnen-Kloster erbaut. Im 17. Jahrhundert übernahm der Franziskanerorden die Klostergebäude. Im Jahr 1850 wiederum übernahm Preußen die Klosteranlage.