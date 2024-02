Wegen eines brennenden Mülleimers in der Toilette kam es am Mittwochmorgen zu einem Feuerwehreinsatz an der Liebfrauenschule in Sigmaringen. Um 10.30 Uhr löste der Brandalarm aus, teilt Pressesprecher Christian Sugg mit. Die Ursache ist bislang noch unklar.

Als die 22 Feuerwehreinsatzkräfte an der Schule eintrafen, war das Feuer laut Kommandant Sven Glatter jedoch bereits gelöscht. Nach der Kontrolle übergab die Feuerwehr das Gebäude wieder an die Schulleitung. Am Einsatz waren fünf Fahrzeuge beteiligt.