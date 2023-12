Die Diskussion um den maladen Zustand des Sigmaringer Krankenhauses ist im Kreistag am Montag äußerst kontrovers geführt worden. Während einige Räte nur noch positiv nach vorne blicken wollen und Klinik-Geschäftsführer Dr. Jan-Ove Faust Trost und Mut zusprechen, haben andere auch kritische Nachfragen - oder verlangen gar personelle Konsequenzen.

Es ist kurz vor 15 Uhr, als sich Faust ans Rednerpult stellt. Froh sei er, „Stellung nehmen zu dürfen“. Die stationären Fallzahlen seien nie wieder auf das Vor-Corona-Niveau angewachsen, auch die Übernahme von Patienten aus Bad Saulgau nach der Schließung des dortigen Krankenhauses habe nicht wie erhofft funktioniert.

32 Millionen Euro für das Krankenhaus

Doch dieses Problem träfe nicht nur das Sigmaringer Krankenhaus, Faust höre dies auch „von den Kollegen in umliegenden Krankenhäusern“.

Weitere Ideen, weshalb das Krankenhaus in eine solche finanzielle Schieflage - immerhin ein Defizit von 17,2 Millionen Euro - geraten konnte, nannte er nicht.

Es lässt sich also auch in Zahlen gießen, wie sehr beide Gesellschafter zu dieser Klinik stehen. Stefanie Bürkle

Landrätin Stefanie Bürkle erinnerte daran, dass die beiden Gesellschafter der Sigmaringer Klinik - die SRH Gesundheit GmbH und der Landkreis Sigmaringen - in den Jahren 2023 und 2024 sagenhafte 32 Millionen Euro in die Rettung der Klinik gesteckt haben beziehungsweise noch werden: „Es lässt sich also auch in Zahlen gießen, wie sehr beide Gesellschafter zu dieser Klinik stehen“, sagte sie.

Sekretariate sollen zusammengefasst werden

Geschäftsführer Dr. Jan-Ove Faust stellte sein Maßnahmenprogramm zur finanziellen Konsolidierung der Klinik vor. Nicht nur die personellen Einsparungen von faktisch knapp 70 Stellen nannte er, sondern er stellte auch ein neues Berufsbild vor.

Noch haben wir die Möglichkeit, in Sigmaringen zu reagieren. Jan-Ove Faust

Künftig würden sogenannte Stationsfachkräfte in der Pflege eingestellt, Chefarztsekretariate sollen zusammengefasst werden, und auch von der Einführung einer digitalen Spracherkennung beim Verfassen von Ärztebriefen erwarte er sich positive Effekte: „Noch haben wir die Möglichkeit, in Sigmaringen zu reagieren“, sagte er. Anderen Kliniken gehe es noch schlechter.

Brodmann: Kapitän muss vorangehen

Thomas Kugler (CDU), ehemals Bürgermeister von Pfullendorf, erinnerte Faust noch einmal an dessen Worte, nach den Krankenhaus-Schließungen in Bad Saulgau und Pfullendorf 70 Prozent der dortigen Patienten nach Sigmaringen zu überführen: „Diese tolle Übergangsquote hat nicht funktioniert.“

Hermann Brodmann von den Grünen appellierte an Faust, sich stärker um den menschlichen Faktor im Haus zu kümmern: „Ein Schiff muss im Miteinander flott gehalten werden, und da hat der Kapitän voranzugehen“, sagte er. Fausts Kommunikation nach außen sei „defizitär“, es müsse ihm gelingen, „ein Wir-Gefühl unter den Klinik-Mitarbeitern hervorzurufen“.

Zimmerer glaubt nicht mehr an Faust

Thomas Zimmerer (CDU) wurde am deutlichsten: Er glaube nicht mehr an die Kraft von Faust, die Klinik zu retten: „Insbesondere die Pflege dort ist am Ende.“

Aus seiner Sicht seien „personelle Konsequenzen angesagt“. Er schloss mit dem Satz: „Ich wünsche uns allen eine gute Gesundheit, denn unser Krankenhaus liegt bereits auf der Intensivstation.“

Da möchte ich auch ein Dankeschön an die Klinik richten. Marcus Ehm

Es gab allerdings auch Kreisräte, denen die Kritik deutlich zu weit ging. Helga Brey (SPD) aus Bad Saulgau betonte, dass im Sigmaringer Krankenhaus nicht nur gut gearbeitet werde, sondern sie auch von vielen Saulgauern wisse, die zwischenzeitlich nach Sigmaringen ins Krankenhaus gingen. Es sei eine „Katastrophe“, wie das Krankenhaus in der Öffentlichkeit dargestellt werde.

Sigmaringens Bürgermeister bedankt sich

Auch Sigmaringens Bürgermeister Marcus Ehm blies in dieses Horn. Seine Frau habe erst im Sommer eine Operation gehabt, dabei sei alles professionell abgelaufen: „Da möchte ich auch ein Dankeschön an die Klinik richten“, sagte er.

Als der Protestzug von Hunderten verärgerten Klinik-Mitarbeitern gegen 17.30 Uhr am Landratsamt ankommt, ist der öffentliche Teil der Kreistagssitzung gerade beendet. Geschäftsführer Dr. Jan-Ove Faust versteckt sich nicht und diskutiert mit seinen aufgebrachten Mitarbeitern. Der Weg zu einem harmonischen Miteinander in der Klinik scheint weit.