Kirche fragt „Warum lässt Gott so viel unschuldiges Leid zu?“

Warum lässt Gott so viel unschuldiges Leid zu? Um diese Frage geht es am Mittwoch, 13. März, um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, Karlstraße 24, Sigmaringen.

Das ist die wohl wichtigste und zugleich schwerste Anfrage an den christlichen Glauben. Sie beschäftigt Christen und Nichtchristen, heißt es in der Pressemitteilung. Man denke zum Beispiel an die Opfer von Auschwitz und Hiroshima, an Naturkatastrophen, an Kindesmissbrauch und schwere Krankheiten. Der Referent Siegfried Zimmer will sich den Fragen im Kontext biblischer Aussagen stellen.

Für den Referenten gehört der Glaube an Gott und die Frage nach Gott zum Spannendsten, was es gibt. Er selbst wuchs in einem nichtkirchlichen Kontext auf, studierte dann aber nach einem Geschichts- und Politikstudium Theologie, wurde Pfarrer und hatte zum Schluss eine Professur an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg inne. Zusammen mit Pfarrer Georg Schützler gründete er 1996 die Nachteulengottesdienste in Ludwigsburg. Des Weiteren ist er Mitbegründer des „Worthauses“ und im Stuttgarter Gospelhaus aktiv. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.