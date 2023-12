Die evangelische Kirche im Kirchenbezirk Sigmaringen-Balingen baut ihre Organisation um. Der Entwurf des Pfarrplans 2030 sieht im Bezirk den Abbau jeder vierten Pfarrstelle vor.

Für die Kirchengemeinde Sigmaringen, zu der das Stadtgebiet und die Umlandgemeinden zählen, heißt dies: Spätestens ab dem Jahr 2030 sollen die derzeit drei Pfarrstellen auf zwei schrumpfen. Aktuell teilen sich vier Pfarrer die drei Stellen in Sigmaringen: Neben Codekanin Sauer sind dies Pfarrer Matthias Ströhle sowie Kathrin und Micha Fingerle. Der evangelischen Kirche im Raum Sigmaringen gehören 5000 Menschen an.

Codekan Dorothee Sauer kündigt an, dass sich der Personalabbau in der alltäglichen Gemeindearbeit bemerkbar machen wird. Die Zahl der Gottesdienste werde reduziert und weitere Umstrukturierungen in der Gemeinde könnten folgen.

Gemeinde soll sich Partner suchen

Eine Folge des Stellenabbaus im Kirchenbezirk ist, dass die Gemeinden enger zusammenarbeiten sollen. „Mit wem die Sigmaringer Gemeinde zusammenarbeiten kann, muss sich erst noch finden“, sagt Sauer über diesen Schritt.

Insgesamt sollen nach derzeitigem Stand im Gebiet des Kirchenbezirks, der den Zollernalbkreis und die Kirchengemeinde Sigmaringen umfasst, 8,5 der 35,5 Pfarrstellen wegfallen. Die evangelische Kirche reagiert damit auf Austritte und die damit verbundene sinkende Finanzkraft. „Wir haben die Aufgabe, die Kirche umzubauen und neu zu gestalten“, beschreibt Sauer den derzeit laufenden Prozess.

So sieht es im Zollernalbkreis aus

Für die größeren Gemeinden des Kirchenbezirks sehen die Planungen folgende Veränderungen vor. Balingen: Die Dekansstelle bleibt, 2,5 Pfarrstellen (0,5 Stelle weniger als vorher). Albstadt gesamt (Ebingen, Truchtelfingen, Tailfingen, Onstmettingen, Laufen, Pfeffingen, Burgfelden): Künftig sechs Gemeindepfarrstellen (drei Stellen weniger als vorher). Hechingen: zwei Pfarrstellen (vorher auch zwei Pfarrstellen, 0,5 von Burladingen versorgt).

Die Menschen, die sich von Kirche angesprochen fühlten, lebten ihre Glauben vielfältiger. „Sie schauen genauer hin, was sie brauchen, sind mobiler und digitaler geworden.“ Die Codekanin spricht von einem „regio-lokalen“ Ansatz. Das bedeutet: Die Kirche will einerseits lokal über verankerte Pfarrer und Strukturen ansprechbar bleiben, andererseits in der Region, im Gebiet des Kirchenbezirks, stärker zusammenarbeiten.

Was in den nächsten Wochen passiert

Der sogenannte Pfarrplansonderausschuss, dem die Sigmaringer Seelsorgerin vorsteht, hat seine Planungen weitgehend abgeschlossen. Sie werden nun dem Oberkirchenrat zu Prüfung vorgelegt und sollen am 8. März 2024 von der Synode des Kirchenbezirks final beschlossen werden. In Kraft tritt der Pfarrplan im Jahr 2025, die Umsetzung soll bis 2030 erfolgen.

Entlassungen schließt die Kirche aus

Die Landeskirche will die natürliche Fluktuation nutzen. Wenn Pfarrer in den Ruhestand gehen - bis 2030 sind dies 30 Prozent der Stelleninhaber - oder sie die Stellen wechseln, greifen die Verankerungen des Pfarrplans. Für alle Bereiche in der Landeskirche gelte: Es seien keine Entlassungen geplant.