Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kino auf dem Acker, wird am Freitag, 4. August, eine französische Komödie gezeigt. Im Streifen muss der 40. Hochzeitstag der Eltern gebührend gefeiert werden. Die vier Töchter organisieren als Überraschung für die beiden ein Fest, bei dem die gesamte multikulturelle Familie zusammenkommen soll. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Bitte Stühle und gegebenenfalls Decken mitbringen, heißt es in der Vorankündigung. Der Film beginnt bei Einbruch der Dunkelheit auf dem Gelände der Solidarischen Landwirtschaft in Sigmaringen (Alte Jungnauer Straße 1). Ab 20 Uhr besteht die Möglichkeit beim Lagerfeuer zusammenzukommen. Bei schlechtem Wetter wird der Film ab 20.30 Uhr in der evangelischen Stadtkirche (Karlstraße 24) gezeigt. Info zum Veranstaltungsort bei unsicherer Wetterlage unter: www.fairwandel–sig.de