Kinderkleiderbasar in der Turn- und Festhalle Laiz

In der Turn- und Festhalle Laiz findet am Samstag, 16. März, ein Kinderkleiderbasar statt. Die Annahme der Ware ist von Freitag, 15. März, 15 bis 18 Uhr, der Verkauf ist am Samstag, 16. März, von 10 bis 11.30 Uhr. Die Abholung der nicht verkauften Ware ist von 15 bis 15.30 Uhr. Die Bearbeitungsgebühr beträgt 2,50 Euro, es gibt keine Listen und keine Tischvergabe. Angenommen werden saubere moderne Baby- und Kinderkleidung bis Größe 164 für Frühjahr und Sommer (maximal 30 Teile), Kinderschuhe bis Größe 38 (maximal zwei Paar), Babyzubehör; Bodies und Umstandsmode; keine Unterwäsche, keine Gürtel und Hosenträger; kein Spielzeug. Der Erlös wird einem guten Zweck eines ortsgebundenen Vereins gespendet. Weitere Infos bei P.Henselmann, Telefon 07571/51214 oder E.Gehrling, Telefon 0162/4340908.