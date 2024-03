Kinder kriegen oder nicht?

Kann man in der heutigen Zeit noch ein Kind bekommen? Dieser und vielen weiteren Frage stellt sich das Sigmaringer Theaterduo „Marks & Schleker“ am Freitag, 22. März, um 19 Uhr in der Kreuzkirche in Sigmaringen.

Silvie Marks und Jo Schleker sind seit über 20 Jahren ein Paar und treten als Produktions-, Regie- und Schauspiel-Team gemeinsam auf. Bis jetzt sind die beiden bewusst kinderlos geblieben. Bei ihrer Entscheidung spielte nicht nur der Beruf eine Rolle, sondern auch die Frage, ob die klassische Familie überhaupt noch zeitgemäß ist und ob man angesichts des Zustands der Welt überhaupt noch Kinder in diese setzen sollte.

Inzwischen haben die Beiden die Schwelle zu den 40ern überschritten und ihre Entscheidung droht endgültig zu werden, denn ab einem gewissen Alter gibt es kein Zurück mehr. Noch einmal heißt es deshalb für „Marks & Schleker“ „Kind, ja oder nein?“. Und weil sie wichtige Themen am liebsten auf der Bühne verhandeln, diskutieren sie in einer Theaterperformance auch diese Frage öffentlich.

Die Evangelische Kirchengemeinde Sigmaringen hat die Entstehung des Projektes vor zwei Jahren begleitet, das seitdem auf verschiedenen Bühnen in und um Sigmaringen zu sehen war und holt es nun für einen abschließenden Spieltermin in die Kreuzkirche. Für Pfarrer Ströhle gehören die Fragen, denen sich das Paar aussetzt, in den elementaren Bereich des Glaubens. Nach der Theateraufführung soll es daher die Möglichkeit geben, bei einem Getränk und Knabbereien mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. Doch auch bei der Aufführung selbst werden die Erfahrungen und Rückmeldungen aus den vergangenen Jahren einfließen.

„Bei unserer letzten Vorstellung ist einiges ein bisschen anders“, sagt Silvie Marks. „Nach intensiver Auseinandersetzung mit unseren eigenen Fragen an das Thema Familiengründung, rücken wir diesmal Fragen in den Mittelpunkt, die unsere Zuschauer uns gestellt haben.“ Denn die scheinbar so persönliche Entscheidung, ob ein Paar zur Familie werden möchte, entsteht immer im Rückbezug auf die Erwartungshaltungen, die von außen an es herangetragen werden. Mit diesen wollen sich „Marks & Schleker“ nun nochmals verstärkt auseinandersetzen. „An allen bisherigen Spielterminen haben wir Fragen aus dem Publikum gesammelt“, ergänzt Jo Schleker. „Jetzt kommen sie gebündelt auf die Bühne und dienen uns als Ausgangspunkt für einen abschließenden Gesellschaftsdialog.“