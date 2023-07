In Sigmaringen haben kürzlich zwei Kinder eine Schwanenfamilie von der „Hedinger Straße“ bis hinunter an die Donau begleitet. Das berichtet der Sigmaringer Gregor Schill. Er hatte die Umsiedlung der Schwanenfamilie mit den vier Küken an die Donau beobachtet — und war von der Hilfe der beiden Jungen begeistert.