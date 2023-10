Immer wieder kommt es im Landkreis Sigmaringen zu schweren Unfällen, aber die Berichte der Polizei deuten auch regelmäßig auf riskantes Fahrverhalten hin. Das hat Konsequenzen: Die Kfz-Haftpflichtversicherung im Kreis Sigmaringen steigt von Regionalklasse 4 auf 5.

Es wird unmöglich überholt, ständig passieren Unfälle. Renate Schellhaß-Charmi

Damit gehört er zu sechs Landkreisen in Baden-Württemberg, in denen die Versicherten künftig höher eingestuft werden, wie der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft mitteilt. Voll- und Teilkaskoversicherungen bleiben auf gleichem Niveau.

Kritik an Freifahrtschein für Autofahrer im Kreis Sigmaringen

SZ-Leserin Renate Schellhaß-Charmi kritisiert die Situation: „Es wird unmöglich überholt, ständig passieren Unfälle.“ Das Problem sei, dass niemand darauf reagiere und nachbessere. Sie erwartet vom Landratsamt mehr Initiative, beispielsweise durch häufigere Geschwindigkeitskontrollen außerorts. Ihr Beispiel: die B32 zwischen Sigmaringen und Sigmaringendorf.

Schellhaß-Charmi verweist auf den Kreis Tübingen, aus dem sie stammt. Dort gebe es wesentlich mehr Blitzer inner- und außerhalb der Gemeinden. „Die Leute fahren deshalb anders“, so ihre These. Doch was kann das Landratsamt tun, was hat es bereits getan, um die Situation in den Griff zu bekommen?

Wann die neuen Blitzersäulen stehen sollen

Bisher gibt es im Kreis Sigmaringen elf fest installierte Blitzer, einer wird jedoch nur vom Kreis betrieben. Er befindet sich in Krauchenwies. Darüber hinaus gibt es einen rotierenden Blitzeranhänger einerseits und mobile Kontrollen andererseits. Die übrigen zehn fest installierten Blitzer haben die Gemeinden Pfullendorf und Bad Saulgau in ihrem kommunalen Gebiet aufgestellt.

Fünf weitere Blitzergehäuse sind nun von Kreisseite geplant, wobei eine Kamera gekauft wird, die den Standort wechselt. Im Frühjahr hieß es, sie werden frühestens Ende des Jahres 2023 aufgestellt. Jetzt steht fest, dass es bis zum nächsten Frühjahr dauert, so Landratsamtssprecher Sebastian Korinth. In Kürze erfolge die Ausschreibung.

Das tut das Landratsamt darüber hinaus

Darüber hinaus gebe es trotzdem Kontrollen. Der Schwerpunkt liege mit 80 Prozent allerdings auf innerörtlichen Strecken. Das hat mehrere Gründe: Erstens obliege der außerörtliche Bereich eher der Polizei, so Korinth. Zweitens gehe es dem Landratsamt vorwiegend um den Schutz der Anwohner, also um Sicherheit und Lärmschutz. Auch der Blitzeranhänger, den der Kreis vor wenigen Jahren gekauft hat, findet sich laut Korinth überwiegend innerorts, um die Streckenabschnitte auch nachts kontrollieren zu können.

Nichtsdestotrotz hat das Landratsamt noch eine gewisse Handhabe: So können bei Gefahrenstellen Schilder angebracht werden, um die Autofahrer zu sensibilisieren. Auch das Anbringen von Leitplanken oder das anderweitige Absichern von Hängen und Böschungen ist laut Korinth denkbar.