Die Kern & Sohn GmbH mit Hauptsitz in Balingen/Frommern wird ihren neuen Standort nun doch nicht auf dem ehemaligen Kasernengelände in Sigmaringen, sondern auf einem vier Hektar großen Grundstück in Bisingen ansiedeln. Das gab die Firma dem IGGS–Zweckverbandsvorsitzenden, Bürgermeister Marcus Ehm, laut Pressemitteilung der Stadt Sigmaringen vergangene Woche bekannt.

Auf der Suche nach einem weiteren Standort hatten Kern & Sohn auch das Gelände des Interkommunalen Gewerbe– und Industrieparks Graf Stauffenberg (IGGS) in Sigmaringen in Erwägung gezogen. Da im Raum Balingen zunächst keine geeigneten Flächen für die Ansiedlung zur Verfügung standen, wurde der Hersteller von Präzisionswaagen in Sigmaringen fündig.

Bisingen ist deutlich näher dran

Im Dezember unterzeichneten der Verbandsvorsitzende, Bürgermeister Marcus Ehm, und Albert Sauter, Geschäftsführer von Kern & Sohn, eine Absichtserklärung als Grundsteinlegung für eine künftige Zusammenarbeit. In der Folge entstand nun jedoch Kontakt zu Gemeinden in engerer räumlicher Nähe zu Balingen, aus welchem zu guter Letzt das Angebot aus Bisingen hervorging. Da der Betrieb von zwei Standorten einen Personalaustausch erfordere, habe man sich laut Sauter für das nahe gelegene Bisingen entschieden.

Ehm: Enttäuscht, aber verständnisvoll

„Natürlich sind wir enttäuscht, dass sich Kern & Sohn nicht im IGGS–Gelände in Sigmaringen niederlassen“, so Bürgermeister Marcus Ehm. „Doch unternehmerisch ist die Entscheidung nachvollziehbar, um Mitarbeiter halten zu können und im Falle von Personalengpässen schnell reagieren zu können“, so der Sigmaringer Bürgermeister weiter.