Karate Anfängerkurs mit den Schwarzgurten startet diesen Herbst

Der Karateverein Sigmaringen startet am Donnerstag, 21. September, ein Kursangebot speziell für Erwachsene ab 18 Jahren. In dem Karate Anfängerkurs werden die Grundprinzipien des Karates wie Konzentration, Koordination, Beweglichkeit sowie Kraft und Ausdauer von Schwarzgurten, die seit Jahrzehnten Karate trainieren, in 15 Kursstunden intensiv vermittelt.

Immer donnerstags 18.30 bis 20 Uhr in der Sporthalle der Geschwister–Scholl–Schule. Nach dem Kurs ist es möglich, Mitglied im Verein zu werden und die erste Prüfung abzulegen. Das Angebot beinhaltet zehn Trainingseinheiten für 90 Euro. Anmeldung unter www.kvsigmaringen.de oder per Mail an [email protected].

Der Karateverein Sigmaringen e.V. bietet auch weiterhin die regulären Trainingseinheiten in der Sporthalle der Geschwister–Scholl–Schule an: montags, 19.30 Uhr bis 21 Uhr, Erwachsene; dienstags, 17.30 Uhr bis 19 Uhr, Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren; mittwochs, 18.30 Uhr bis 19.45 Uhr, Tai Chi; mittwochs, 20 bis 21.30 Uhr, Training für Fortgeschrittene.