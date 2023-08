Orgelmusik zur Marktzeit gibt es wieder am Samstag, 5. August, um 10.30 Uhr. Dann wird die Konzertreihe in St. Johann Sigmaringen mit dem Organisten der evangelischen Kirchengemeinde in Sigmaringen, Ferdinand Ehni, fortgesetzt (Foto: Bezirkskantorat Sigmaringen). Es erklingen das Präludium Es–Dur von J. S. Bach aus dem III. Teil der Clavierübung, die 6. Sonate von Felix Mendelssohn–Bartholdy und die Festival Toccata von Percy Eastman Fletcher. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.