Kammerschauspiel im Alten Schlachthof

Im Alten Schlachthof Sigmaringen wird am Freitag, 23. Februar, um 20 Uhr das Kammerschauspiel „Falsch“ von der mehrfach ausgezeichneten Theaterautorin Lot Vekemans gezeigt. Es handelt sich laut Ankündigung um eine Kriminalgeschichte, in der die Zuschauer immer tiefer in die Seelenwelten der drei Figuren eintauchen, den beiden Schwestern Sis und Kat und dem zurückgezogen lebenden und eher undurchsichtigen Zellbiologen Ge. Er meldet sich als nicht ganz vertrauenswürdiger Zeuge eines tödlichen Verkehrsunfalls, den Sis verursacht haben soll, während ihre Schwester betrunken neben ihr im Auto saß und schlief. Es geht um Schuld und Sühne, Solidarität und Familie, Wahrheit und Lüge und um die Frage: Gibt es die eine Wahrheit, die „richtig“ und „falsch“ voneinander trennt?

Inszeniert hat das Stück Ralf Puhane, der als Produktmanager arbeitet und sich begleitend zum Theaterpädagogen hat ausbilden lassen.

Das Schauspieler-Trio Sabrina Sauter, Sophie Hirsch und Anton Köberle hat sich beim Riedlinger Theatersommer kennen gelernt und bei der Premiere des Stückes „Falsch“ im Riedlinger Lichtspielhaus begeisterten Beifall für seine Darstellung geerntet.