Justin Hibbeler erzählt Jerry Lee Lewis’ Leben im Schlachthof

Justin Hibbeler vom Landestheater Tübingen wird am Samstag, 25. November, 19 Uhr im Alten Schlachthof in einer „one-man-show“ das Leben von Jerry Lee Lewis nachspielen, erzählen und singen beziehungsweise rocken. Er wird die Besucher in vergangene Zeiten zurückversetzen, als im Bundesstaat Louisiana ‐ gar nicht erst ganz im Gegensatz zu heute ‐ alttestamentarische Glaubensauffassung und Rassenprobleme aufeinander trafen und feurige KuKluxKlan-Fanatiker die Nächte nicht nur mit ihren Fackeln unsicher machten. Das teilte der Veranstalter mit.

Damals stürmte der verlorene Sohn in Gestalt von Jerry Lee Lewis ‐ flankiert von den Unruhen der Zeit ‐ mit seiner „neuen“ Musik so erfolgreich ins nationale Rampenlicht, dass er vorübergehend und ähnlich bedeutungsvoll mit „Elvis ‐ the king“ genannt wurde. Doch Krisen und Exzesse mit Frauen und Drogen lassen ihn nach einer Reise durch heiße Nächte und verschwitzte Tanzsäle abstürzen und ebenso schnell wieder von der Bildfläche verschwinden.

Die Karten kosten 17 Euro (KuKu-Mitglieder zahlen 15 Euro, Schüler nichts).