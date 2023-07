Juniorenfirma unterstützt Bürgerstiftung Sigmaringen

Bei der Vorstellung des Jahresabschlusses der Juniorenfirma You Come der Ludwig–Erhard–Schule hat der betreuende Lehrer und Vorstand, Oberstudienrat Matthias Schmid, auf die Aktivitäten des vergangenen Geschäftsjahrs zurückgeblickt. Dabei betonte er laut Pressemitteilung, dass die Juniorenfirma eine besondere Lernform darstellt, die für die Schülerinnen und Schüler die Umsetzung der BWL–Theorie in die Praxis erlaubt.

Nach der Corona–Pause konnte die Juniorenfirma im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Rekordgewinn in Höhe von 4611,22 Euro erwirtschaften. Dies sei hauptsächlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken, die neue Ideen eingebracht hätten und bereit gewesen seien, sich unter großem Zeitaufwand den Herausforderungen zu stellen.

Dem schlossen sich die Berichte der Abteilungen Einkauf, Verkauf, Marketing und Rechnungswesen durch die mitarbeitenden Schülerinnen und Schüler an. Das Hauptgeschäftsfeld stellt das Angebot von Serviceleistungen im Bereich des Caterings dar. Neben der Bewirtung von schulinternen Veranstaltungen übernahm die Juniorenfirma in diesem Jahr auch das gesamte Catering beim Hausball der Vetter Guser im Schwarzen Ritter. Neben dem Catering zählen zu den weiteren Geschäftsfeldern der Betrieb des Kaffeeautomaten und Schülerkopieres sowie der Verkauf von Prüfungsaufgaben und des Schultimers an die Schülerinnen und Schüler der Ludwig–Erhard–Schule.

Wie es weiter heißt, erinnerte Matthias Schmid daran, dass unternehmerische Gewinnmaximierung nicht alles bedeute. Als Unternehmen habe man auch eine soziale und gesellschaftliche Verantwortung. Deshalb entschieden sich die Schülerinnen und Schüler, die Bürgerstiftung Sigmaringen zu unterstützen. So konnte ein Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro an Violetta Stiegler von der Bürgerstiftung übergeben werden.