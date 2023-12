Die Bertha-Benz-Schule im Sigmaringer Norden unweit des Krankenhauses wächst. Der markante, kreisförmige Bau ist bereits in der letzten Etappe angekommen. Eine Halbkreis wird noch obendrauf gesetzt - und der Rohbau ist fertig.

Luca Ruedi sitzt in einem aus Containern zusammengesetzten Besprechungszimmer mit Blick auf die Baustelle und sagt in seiner ruhigen-zurückhaltenden Art: „Wenn das Wetter so bleibt - sind wir mit dem Rohbau bis April oder Mai fertig.“ Die nächste Baustelle wartet schon auf ihn. In Bad Saulgau wird anstelle der ABC-Halle eine neue Sporthalle entstehen. Luca Ruedi wird auch dort die Bauleitung übernehmen.

Bauleiter mit 24 Lenzen? Schlaflose Nächte plagen den Jungspund deshalb keine, weil ihm Reisch zum Einstieg ins Berufsleben ein Team zur Seite gestellt hat. Sein Konterpart in der Bauleitung, Michael Löw, ist jederzeit ansprechbar. Luca Ruedi nennt ihn „meine führende Hand“. Auf der Baustelle in Sigmaringen hat der Bauleiter zudem zwei Poliere an seiner Seite, von deren Wissen er lernen soll.

Zurück zur Kreisform der Schule, die selbst für Betonbauer herausfordernd ist. Als es um den Bau von Schalungen oder andere Spezialitäten ging, „hat mir am Anfang die Vorstellungskraft gefehlt“, räumt der Jungspund ein.

Wie er mit älteren Kollegen umgeht

Immer, wenn ihm es so ergeht, greift zum selben Mittel: Er stellt Fragen. Und zwar so lange, bis der Groschen gefallen ist. Ein 24 Jahre junger Bauleiter muss nicht alles wissen.

Wenn er auf dem Bau glaubt, dass er die erfahrenen Kollegen mit seinem theoretischen Wissen übertrumpfen kann, stößt er im Arbeitsalltag schnell an Grenzen.

Am Anfang steht eine Lehre als Zimmermann

Zumal Luca Ruedi ursprünglich einen anderen Weg eingeschlagen hat. Als gelernter Zimmermann wählte er an der Hochschule das Biberacher Modell. Seine Lehre wurde auf zwei Jahre verkürzt, weil der Zimmermann direkt das Ingenieurstudium anschloss. Holzbau-Projektmanagement lautet der Studiengang.

Über ein Praxissemester und eine Tätigkeit als Werkstudent baute Ruedi die Brücke von Biberach nach Bad Saulgau zu Reisch. Sein Studium beendete er im Frühjahr diesen Jahres.

Vom Holz- zum Betonbau

Der Massivbau war Teil des Studiums und Ruedis Schwerpunkte verlagerten sich mehr und mehr in Richtung Beton. Seine Bachelorarbeit schrieb der aus Mittelbuch bei Ochsenhausen stammende Bauleiter über die nachhaltige Produktion von Recyclingbeton.

Nach einem Pilotprojekt in Wangen stellt Reisch nun auch in Bad Saulgau Recyclingbau her, in dem ein mittlerer prozentualer Anteil von recyceltem Beton verarbeitet sein muss. Auch in der Bertha-Benz-Schule kommt Recyclingbeton zum Einsatz.

Die Aufgaben eines Bauleiters

Ein Bauleiter hat auf einer Großbaustelle wie dem 100-Millionen-Projekt in Sigmaringen, das im Spätsommer 2025 bezogen werden soll, eine Scharnierfunktion: zu den 75 Arbeitern vor Ort, die von Polieren geführt werden, zu den Architekten und Planungsbüros und zur Unternehmenszentrale selbst. „Wenn wir einen Ausführungsplan bekommen und Schwierigkeiten sehen, geben wir die Pläne zurück und suchen gemeinsam nach Lösungen.“

Alter Hase und Jungspund: Bauleiter Luca Ruedi (rechts) und Polier Stefan Vollmer von Reisch ergänzen sich auf der Baustelle der Bertha-Benz-Schule in Sigmaringen. (Foto: Michael Hescheler )

Ein Bauleiter kümmert sich um die Bestellung von Material und seine Aufgabe ist es, die Kosten im Blick zu behalten. Damit der Austausch in alle Richtungen möglich ist, gibt es immer mittwochs ein Jour Fixe, in dem alle Verantwortlichen auf der Baustelle zusammenkommen.

Zurück zum Umgang mit erfahrenen Kollegen: „Wahrscheinlich denken manche über mich: So ein junger Kerl.“ Damit könne er umgehen, sagt Luca Ruedi. „Ich bin hier, um Erfahrungen zu sammeln und zu lernen.“

Ein Ferienjob als Startschuss

In solchen Momenten denkt Luca Ruedi an seine Ferienjobs zurück, die er in der Ummendorfer Firma absolvierte, in der sein Vater als Polier arbeitet. „Dort habe ich viel gelernt.“ Und das Lernen ist für den jungen Bauleiter noch lange nicht beendet.