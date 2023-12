Ihr Traum war von Kindesbeinen an, einmal Prinzessin zu sein. Jetzt, mit 18 Jahren, ist Chiara Paulus zwar regelmäßig im Sigmaringer Schloss, aber ihre Aufgabe dort ist eine andere: Sie ist die jüngste Schlossführerin, die dort gerade tätig ist.

Erst Aufsicht, dann Gruppenführerin

Die Idee hatte sie im Lockdown vor zwei Jahren. Damals war Paulus 16 Jahre alt und überlegte, wie sie selbst Geld verdienen kann, um auf eigenen Beinen zu stehen. „Meine Freunde hatten Jobs in der Eisdiele oder gekellnert, aber das fand ich für mich nicht so passend“, sagt sie heute. Das Schloss wiederum habe die Sigmaringerin immer schon interessiert, also bewarb sie sich - mit Erfolg.

Zuerst war sie Aufsicht, hat also aufgepasst, dass niemand etwas in der Ausstellung anfasst oder hinter die Absperrung geht. Doch irgendwann hat das nicht mehr gereicht. Ein Jahr später stieg sie in die Führungen ein und musste dafür nicht nur einen vorgefertigten Text lernen, sondern auch eine Prüfung ablegen.

Ständig auf dem Laufenden

Inzwischen übernimmt sie regelmäßig Gruppen, wenn viel los ist im Sommer auch mal zwei bis drei am Tag. „Es ist eine geistige Herausforderung, außerdem finde ich die historische Umgebung spannend und Geschichte war früher mein liebstes Fach“, schwärmt sie.

Durch die Kollegen lerne sie ständig Neues dazu, auch wenn sie bislang nur die Allgemeine Schlossführung anbietet. Obwohl sie die meisten Besucherfragen beantworten kann, bleibt manche doch offen, sodass sie hinterher recherchiert und wieder etwas Neues über das Schloss in Erfahrung bringt. Das reicht ihr aber auch nicht: Gerade eignet sie sich die englische Führung an.

Frau räkelt sich in Badewanne

Paulus ist damit eine von knapp 40 Führerinnen und Führern, die im Schloss angestellt sind, nur ein Teil von ihnen ist ständig im Einsatz. Dadurch erlebt sie so einiges, Schönes, allerdings auch Skurriles und Unangenehmes.

Wir hatten im Schloss Kommunikationstraining, da haben wir gelernt, wie wir selbstsicher auftreten und mit nicht angemessenem Verhalten umgehen. Chiara Paulus

So hat sie bereits eine Frau in einer Badewanne liegend erwischt, die sich dort ablichten lassen wollte. Paulus musste sie verwarnen - als Teenager eine Herausforderung. „Wir hatten im Schloss Kommunikationstraining, da haben wir gelernt, wie wir selbstsicher auftreten und mit nicht angemessenem Verhalten umgehen“, erzählt sie. Dadurch habe sie gelernt, wie sie sich besser selbst behauptet.

Das ist ihr Lieblingsraum

Die Erfahrung war in mancher Situation schon hilfreich. So habe sie einmal mit einer Männergruppe zu tun gehabt, die „wussten alles besser, das war anstrengend“, sagt sie. Also hat sie die Männer ermahnt. „Ich habe gelernt, mich durchzusetzen“, so Paulus - der Weg dorthin sei oft „nicht so schön“ gewesen.

Ich habe so viele Interessen, dass ich mehrmals geboren werden müsste. Chiara Paulus

Doch die junge Frau macht mehr als Führungen: den Shop auffüllen, Audioguides ausgeben und putzen sowie im Schloss nach dem rechten sehen. Dadurch darf sie auch Räume betreten, die normalerweise der Öffentlichkeit verborgen bleiben.

Einer von ihnen: das Aquarellzimmer, in dem die Malereien von Fürstin Antonia zu sehen sind. „Die Aquarelle sind sehr schön und ihre Büste steht mitten im Raum, das wirkt sehr würdevoll“, so Paulus über einen ihrer Lieblingsräume.

So geht es für sie weiter

Ob ihr beruflicher Weg auch in diese Richtung führt, lässt sie sich noch offen. „Sprache, Geschichte und Kunst haben mich immer interessiert. Momentan überlege ich noch, ob ich das wirklich studieren möchte“, sagt sie und lacht, „ich habe so viele Interessen, dass ich mehrmals geboren werden müsste.“

Fest steht für sie aber jetzt schon: Auch wenn sie ein Studium antritt, wird sie weiterhin als Schlossführerin arbeiten. Dafür macht es ihr nämlich zu viel Spaß.