Junge Frau stiehlt in Sigmaringen Parfüm

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (Foto: Friso Gentsch/dpa )

Die Diebstahlsicherung eines Drogeriemarktes in der Schwabstraße/Fidelisstraße in Sigmaringen hat am Freitagnachmittag gegen 16. 05 Uhr Alarm ausgelöst.

Veröffentlicht: 11.12.2023, 11:56 Von: sz