Jugendschutz gilt auch an der Fasnet

Das Landratsamt Sigmaringen weist zur Fasnetszeit auf wichtige Regelungen im Jugendschutzgesetz hin. Denn auch wenn die närrische Zeit in vielerlei Hinsicht einen Ausnahmezustand darstellen mag: Für den Jugendschutz gelte das nicht, teilt das Landratsamt mit.

Das Jugendschutzgesetz (JuSchG) richtet sich an die Erziehungsberechtigten, Erziehungsbeauftragten und Veranstalter. Sie sind es, die die Jugendlichen schützen müssen. Daher werden im Sinne des Jugendschutzgesetzes auch nie die Jugendlichen bestraft, sondern diejenigen, die deren Schutz nicht gewährleistet haben. Die wichtigsten Regeln des Jugendschutzgesetzes:

Ausgehzeiten: Die Teilnahme an „öffentlichen Tanzveranstaltungen“ - wozu Fasnetsveranstaltungen zählen - ist ab 16 Jahren möglich. Jugendliche unter 18 müssen die Veranstaltung spätestens um 0 Uhr verlassen. Eine Hilfe für Veranstalter ist der „Party-Pass“, den die Jugendlichen am Eingang hinterlegen müssen. So wird sichtbar, wer beim Erreichen der Zeitgrenzen noch in der Halle oder im Zelt ist. Den Party-Pass zu verwenden, ist eine Entscheidung des Veranstalters, der diesen im Rahmen des Hausrechts einfordern kann. Weitere Infos gibt es auf www.partypass.de.

Alkohol: Unter 16 Jahren ist Alkohol verboten. Ab 16 Jahren dürfen vergorene Alkoholika wie Wein, Bier, Sekt und Most konsumiert werden, ab 18 auch branntweinhaltige („harte“) Alkoholika. Das Gesetz Verkauf und Konsum alkoholhaltiger Getränkn. Das bedeutet, dass der Veranstalter kontrollieren muss, wer was konsumiert. In der Praxis ist das schwer umsetzbar, es sollten aber Vorsorgemaßnahmen getroffen werden. Alkohol darf in der Veranstaltungswerbung nicht auftauchen. Besondere Vorsicht ist wegen „K.-o.-Tropfen“ angesagt.

Rauchen: Rauchen ist unter 18 Jahren generell verboten. In allen Hallen besteht zudem Rauchverbot. Das bedeutet, dass Raucher-Areale außerhalb des geschlossenen Festraums eingerichtet werden müssen. Wer sich als Veranstalter weniger Stress machen will, richtet die Raucherbereiche so ein, dass nicht jedes Mal die Eingangskontrolle passiert werden muss.

Für Feste, Partys, Konzerte und weitere Veranstaltungen ergeben sich vielfältige Anforderungen, deren Umsetzung in der Verantwortung des Veranstalters liegt. Weitere Fragen zum Jugendschutz beantwortet Dietmar Unterricker, Leiter der Kinder- und Jugendagentur des Landkreises Sigmaringen („jumax“), perMail an [email protected]. Ansprechpartner gibt es auch bei der Polizei, die über die Mailadresse [email protected] erreichbar ist. Weitere Infos gibt es auf www.polizei-beratung.de. An Veranstalter richtet sich die Seite www.neue-festkultur.de.