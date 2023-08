Jugendmusikcamp der Bläserjugend spielt Konzert auf der Gartenschau Balingen

Das Jugendmusikcamp (JMC) der Bläserjugend Baden–Württemberg ist eine jährlich stattfindende Jugendfreizeit in den Sommerferien. Eine Woche lang treffen sich Jugendliche aus dem ganzen Verbandsgebiet des Blasmusikverbandes Baden–Württemberg und darüber hinaus, um ein Konzertprogramm einzustudieren, welches am letzten Tag der Freizeit beim Abschlusskonzert aufgeführt wird. Das JMC, welches unter dem Motto „einzigartig vielfältig“ steht, widmet sich jedes Jahr einem anderen musikalischen Schwerpunkt.

Dieses Jahr verbrachten über 70 Jugendliche die Woche in der Jugendherberge in Sigmaringen, sie probten, hatten zahlreiche Freizeitaktivitäten und erlebten einen großartigen Ausflugstag am Bodensee. Zu Gast war die Dirigentin Emilie Chabrol, die im Jahr 2022 den Schweizer Dirigierwettbewerb gewann und mit den begeisterten Jungmusikerinnen und Jungmusikern ein abwechslungsreiches Programm erarbeitete.

Das Abschlusskonzert findet am Sonntag, 20. August, um 15 Uhr auf der Hauptbühne der Gartenschau in Balingen statt und steht unter dem Motto „Fantasie an einem Sommernachmittag“ mit Werken von Doss, Huber oder Gershwin.