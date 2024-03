Jugendliche sammeln Lebensmittel

Die Aktion Kilo des Dekanats Sigmaringen-Meßkirch geht am Samstag, 9. März, in die nächste Runde. Laut Ankündigung sammeln Jugendliche von den Ministranten oder Jugendverbänden zwischen 9 und 14 Uhr haltbare Lebensmittel und Drogerieartikel und bitten an Supermärkten die Kunden, einen Kilo mehr zu kaufen. Die Jugendlichen seien an orangenen Accessoires und Luftballons zu erkennen.

Die Aktion wird von der Liebfrauenschule Sigmaringen und der Heimschule Kloster Wald unterstützt. Die Schülerinnen und Schüler können ihre Waren bis Freitag, 8. März, in den Schulen abgegeben.

Die gesammelten Hilfsgüter werden von Ehrenamtlichen und Mitarbeitern des Caritasverbands und des katholischen Jugendbüros des Dekanats Sigmaringen-Meßkirch eingesammelt, sortiert und verpackt. Die Caritas benötigt die Lebensmittel laut Mitteilung dringend für Menschen aus der Umgebung, die sich in Notsituationen befinden.

Gesammelt wird in zahlreichen Supermärkten im Kreis Sigmaringen. Hier eine Auswahl: Rewe Meßkirch, Aldi Meßkirch, Edeka Meßkirch, Netto Meßkirch, Edeka und Aldi in den Burgwiesen in Sigmaringen, DM Sigmaringen, Lebensmittelpunkt Bingen, Rewe und Aldi Pfullendorf, Norma, Edeka und Penny Ostrach, Edeka und Rossmann Gammertingen und in vielen weiteren Supermärkten und Einrichtungen.