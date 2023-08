Jugendkunstschule präsentiert neue Kurse

Voraussichtlich im Oktober veröffentlicht die Jugendkunstschule Sigmaringen ihr neu gedrucktes Programm heraus. Auf der Internetseite www.bildungszentrum–gorheim.de können die aktuellen Kurse bereits jetzt eingesehen und sich hierfür angemeldet werden, teilt die Bildungseinrichtung mit.

Am Montag, 18. September, startet der Kinder–Tanzkurs. Hier ist laut Vorschau Bewegung zu cooler Musik mit der Möglichkeit angesagt, dem Bewegungsdrang nachzugehen und der Kreativität im Tanz freien Lauf zu lassen. Im Tanzkurs lernen junge Menschen, sich zu aktuellen Musikhits zu bewegen und in der Gruppe an eigenen Chorografien zu arbeiten. Der Kurs findet immer montags von 16.30 bis 17.30 Uhr statt.