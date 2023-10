Lisa Heyman lächelt. Künstlerin Marlis Glaser hatte sie ursprünglich mit traurigem Gesichtsausdruck gemalt, aber das trifft sie nicht richtig, die junge Frau, die vor dem Nationalsozialismus aus Sigmaringen geflohen und erst im hohen Alter noch einmal in ihre Heimatstadt zurückgekehrt ist.

Das Bild sollte versöhnlich sein, sagt Glaser. Sie hat diese und eine zweite Version mit der noch sehr jungen Lisa Heyman für ihre Ausstellung „Erkenne doch“ gemalt, die im ökumenischen Sigmaringer Gemeindezentrum Mittendrin zu sehen ist. Beim Fest der Kulturen am Wochenende übergibt sie beide Bilder an zwei Schulen: das Hohenzollern-Gymnasium und die Lassbergschule. Sie sollen an die schreckliche Zeit des Antisemitismus erinnern und Kindern eine Identifikationsfigur bieten.

Enge Verbindung nach Israel

Gerade in der jetzigen Zeit ist das umso wichtiger, findet Glaser. Die Künstlerin ist streng katholisch aufgewachsen, hat sich aber später von der katholischen Kirche distanziert und ist vor acht Jahren ins Judentum eingetreten. „Ich habe eine jüdische Seele“, sagt sie. Deshalb ist sie aufgrund der Angriffe in Israel derzeit völlig aufgelöst. „Israel ist meine zweite Heimat“, sagt sie im Gespräch mit der SZ unter Tränen.

Mehrere Dutzend Male sei sie bereits dort gewesen, habe sich inspirieren lassen und viele wertvolle Begegnungen gehabt. Sie verurteilt die Angriffe aufs Schärfste: „Der Angriff am Samstag war einen Tag nach dem Sukkot (Anm. d. Red.: siebentägiges jüdisches Laubhüttenfest), da schlafen viele länger und haben das Handy aus, das haben die Terroristen ausgenutzt.“

Das war Lisa Heyman

Diesem Hass will Glaser mit ihren Arbeiten etwas entgegensetzen. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit jüdischen Symbolen, Feiertagen und Porträts. Auch zur Galerie der Aufrechten, die Menschen im Widerstand abbildet, hat sie beigetragen. Der Sigmaringer Pfarrer Matthias Ströhle, der Glaser seit Jahren kennt, kam schließlich mit dem früheren Leiter des Bildungszentrums Gorheim auf die Idee, Glasers Werke nach Sigmaringen zu holen, auch um einen jüdisch-christlichen Dialog zu schaffen.

Dabei sollte es laut Ströhle aber einen lokalen Bezug geben. Sie stießen auf Heymans Geschichte: Die Tochter der Unternehmerfamilie Frank floh 1937 von Sigmaringen in die USA, nachdem sie als einzige jüdische Schülerin im staatlichen Gymnasium isoliert worden war. 2017 starb sie im Alter von 98 Jahren, nachdem sie zur Stolpersteinlegung noch einmal ihre Heimatstadt besucht hatte.

Kunst soll Verbindungen aufzeigen

Ströhle und Mayer schlugen Glaser daher vor, Heyman zu malen, da Glaser ihre Arbeit nutzt, um die Verbundenheit zwischen Judentum und Christentum aufzuzeigen ‐ gerade in der jetzigen Situation enorm wichtig. „Die Bilder sollen den Terrorismus durch Liebe bekämpfen“, so Ströhle, der sich als Vertreter der Ökumene in Sigmaringen sieht.

Auch mit Blick auf die Situation in Deutschland finden er und Glaser wichtig, das Thema Judentum nicht auszublenden, sondern sich damit zu beschäftigen. „Die Ausstellung ist Hoffnung, sie lässt hinschauen“, sagt Glaser und Ströhle ergänzt: „Die Bilder zeigen, was für Schlimmes Diktatur und Terrorismus auslösen können.“