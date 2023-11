Jüdische Bibelexegese beschäftigt sich mit dem Propheten Mose

Die Evangelische Kirchengemeinde lädt für Mittwoch, 15. November, um 19.30 Uhr ins Evangelische Gemeindehaus, Karlstraße 24. Marlis Glaser, jüdische Gemeinde Or Chadasch, Zürich, lädt zu einer Shiur. Eine Shiur bezeichnet im Judentum eine gemeinsame Erörterung und Auslegung von Passagen aus der Thora, dem Talmud oder einer anderen jüdischen Schrift.

Die Referentin Marlis Glaser, die selbst in der liberalen jüdischen Gemeinde Or Chadasch in Zürich beheimatet ist, wird sich mit Bildern, Zitaten und Kommentaren aus verschiedenen Jahrhunderten der zentralen Person des Propheten Mose nähern. Mose gilt sowohl für Christen als auch für Juden als „Lotse durch die Wüste“, der die Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei befreit hat.