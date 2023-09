Jubiläumskonzert zu Ehren der Orgel der Kreuzkirche

Die evangeliche Kirchengemeinde feiert das 50–jährige Bestehen der Orgel der Kreuzkirche mit einem Konzert am 1. Oktober um 18 Uhr in der Kreuzkirche. Die Königin der Instrumente (Foto: Ferdinand Ehni) ist sowohl handwerklich, musikalisch als auch spielerisch faszinierend. 142 Tasten steuern über 1000 Pfeifen an. Wie das genau funktioniert, erklärt Kantor Ferdinand Ehni und erläutert die Werke, um so ein besseres Hörerlebnis zu ermöglichen. Zu hören ist eine wunderschöne romantische Sonate von Joseph Gabriel Rheinberger. Außerdem steht die bekannte C–Moll Passacaglia und Fuge von Johann Sebastian Bach auf dem Programm. Von Leon Boëllmann stammt die Suite Gothique. Sie besteht aus Introduction, Choral, Menuet, Prière à Notre–Dame und endet mit einer festlichen Toccata.