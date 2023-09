Sigmaringen

Jubiläumskonzert 50 Jahre Späth-Orgel in der Kreuzkirche

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Späth-Orgel in der Kreuzkirche (Foto: Evangelische Kirchengemeinde )

In der Kreuzkirche in der Binger Straße findet am Sonntag, 1. Oktober, um 18 Uhr das Jubiläumskonzert 50 Jahre Späth-Orgel statt.

Veröffentlicht: 21.09.2023, 14:52 Von: sz