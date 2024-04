Johann Nieß übernimmt das Ehrenamt als Kreisbehindertenbeauftragter

Johann Nieß ist von Landrätin Stefanie Bürkle zum 1. April zum ehrenamtlichen Kreisbehindertenbeauftragten für den Landkreis Sigmaringen bestellt worden. „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses wertvolle Ehrenamt nach längerer Vakanz wieder besetzen konnten“, schreibt Bürkle in einer Pressemeldung aus dem Landratsamt.

Johann Nieß ist selbst schwerbehindert und hat über viele Jahre Tätigkeiten im ambulant betreuten Wohnen sowie im Bereich der Schul- und Arbeitsbegleitungen von Menschen mit Assistenzbedarf übernommen. Sein Ziel sei es, mit Menschen mit Behinderungen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.

Der Kreisbehindertenbeauftragte setzt sich mit der dafür nötigen Empathie für alle Menschen mit geistiger, körperlicher oder seelischer Behinderung im Landkreis Sigmaringen ein. Er ist Mittler zwischen Betroffenen und fachlich Verantwortlichen und bietet zunächst zwei Telefonsprechstunden an: am Donnerstag, 18. April, und am Donnerstag, 16. Mai, jeweils von 16 bis 18 Uhr. Zu diesen Zeiten ist Johann Nieß unter der Telefonnummer 0160/98406198 erreichbar. Wünschen sich die Anfragenden ein persönliches Gespräch in den Räumen des Landratsamt Sigmaringen, können diese nach Bedarf vereinbart werden.

Darüber hinaus nimmt der Kreisbehindertenbeauftragte jederzeit Anliegen per Post (Landratsamt Sigmaringen, Leopoldstraße 4, 72488 Sigmaringen) und per E-Mail ([email protected]) entgegen.