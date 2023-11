Joachim Zelter über den Niedergang eines Intellektuellen

Joachim Zelter liest am Donnerstag, 16. November, um 19.30 Uhr in den Ateliers im Alten Schlachthof aus seinem Buch „Professor Lear“. Sein aktueller Roman handelt vom Niedergang eines Intellektuellen. Akt für Akt kommt seinem Protagonisten, dem sprachgewaltigen Philosophen Professor Eiger, die Sprache abhanden. Zelters Romane „Der Ministerpräsident“ (2010) und „Im Feld“ (2018)“ waren für den Deutschen Buchpreis nominiert. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen darunter den begehrten Preis der „LiteraTourNord“. Zelter (Foto: Yvonne Berardi) lebt in Tübingen. Die Lesung ist Teil der Veranstaltungsreihe „Sigmaringen liest“. Der Eintritt beträgt zehn Euro, acht Euro ermäßigt. Karten gibt es über den zentralen Kartenvorverkauf bei der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen, Telefon 07571/52296.