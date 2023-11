Jetzt noch für „Jugend musiziert“ anmelden

Mit einem neuen Outfit für 2024 geht „Jugend musiziert“ an den Start: Ein neues digitales Anmeldeverfahren und eine neue Homepage lösen die bekannte Papier-Anmeldung ab. Das Einsenden der unterschriebenen Anmeldeformulare entfällt ab sofort. Bis 15. November können sich Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, junge Berufstätige und Studierende, die nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen, auf www.jugend-musiziert.org registrieren und zum Wettbewerb anmelden.

Ausgeschrieben ist der Wettbewerb 2024 in der Solowertung für Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Bass (Pop), Musical und Orgel. In der Ensemblewertung kann man sich für die Kategorien Klavier vier- bis achthändig oder an zwei Klavieren, Duo: Klavier und ein Streichinstrument, Duo Kunstlied: Singstimme und Klavier, Schlagzeug-Ensemble und für „Besondere Besetzungen“: Werke der Klassik, Romantik, Spätromantik und des Impressionismus anmelden, sowie für Jumu open. In einigen Kategorien gibt es Änderungen zu den vergangenen Jahren, vor allem in der Kategorie Musical, aber auch in anderen Kategorien.

Der Regionalwettbewerb für den Bodenseekreis und den Landkreis Sigmaringen wird von der Musikschule Friedrichshafen vom 19. bis 21. Januar 2024 durchgeführt.

Online-Tutorials erklären das neue Anmldeverfahren für Teilnehmende, Eltern und Lehrkräfte. Alle Informationen – auch zum neuen Anmeldeprozess sind zu finden unter