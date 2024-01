Jetzt berichtet sogar schon das Fernsehen

Der Sigmaringer Verein „Gemeinsam für Wapa“ hat mit Spendengeldern aus Deutschland einen weiteren Ort in Burkina Faso mit einer Wasserzapfstelle versorgt - diesmal Ekulpung.

Damit erhalten auch diese Dorfbewohner „den lang ersehnten Zugang zu fließendem Wasser“, sagt Projektgründer Bertrand Bazie, der Ende vergangenen Jahres in seiner Heimat in dem afrikanischen Land weilte.

Das ganze Dorf freut sich

Kurz vor Weihnachten konnte die gesamte Infrastruktur in Anwesenheit des Dorfoberhaupts offiziell an die Bewohner des Dorfes übergeben werden.

Der Gartentraktor erleichtert die Feldarbeit erheblich. Bertrand Bazie

Die Übergabe wurde groß gefeiert und der neue Brunnen mit Dankbarkeit und Freude von den Dorfbewohnern angenommen: „Wir sind stolz darauf, dieses Ziel erreicht zu haben und sind zuversichtlich, dass die Bereitstellung von sauberem Wasser das Leben der Bewohner nachhaltig verbessern wird“, sagt der Wapa-Vorsitzende.

Was ein Gartentraktor alles ausmacht

Bei seinem Besuch in Wapa beschäftigte sich Bazie auch mit den anderen Projekten, die derzeit in Vorbereitung sind. So mache der Ackerbau im zukünftigen agrartechnischen Ausbildungszentrum Fortschritte. Bazie konnte zusätzliche Mitarbeitende für die Agrarfläche rund um den Wasserturm gewinnen: „Der Gartentraktor erleichtert die Feldarbeit erheblich“, sagt er.

Bertrand Bazie freut sich über das dritte Dorf, das mithilfe des Vereins „Gemeinsam für Wapa“ nun fließendes Wasser erhält. (Foto: Privat )

Die Gründung des Ausbildungszentrums bleibe Ziel des Vereins, jedoch werde es noch einige Zeit dauern, bis in die konkrete Umsetzung gegangen werden könne.

Näherinnen werden berühmt

Eine besondere Ehre wurde derweil dem polytechnischen Ausbildungszentrum für Näherinnen zuteil. Die Schule hatte unlängst im Auftrag des Bildungsministeriums von Burkina Faso ein Programm für geflüchtete Frauen aufgelegt. „Die Binnenvertriebenen, die in Réo und Umgebung aufgenommen worden sind, konnten an unserer Schule handwerkliche Fähigkeiten wie Seifen- und Korbherstellung erlernen und sich zu Themen wie Tierhaltung weiterbilden“, erklärt Bazie.

Damit sollen die Frauen befähigt werden, sich ein Einkommen erwirtschaften und künftig für sich und ihre Familien sorgen zu können. Die feierliche Diplomübergabe wurde vom burkinischen Fernsehen übertragen.