In den imposantesten Leerstand Sigmaringens kehrt wieder Leben ein: Die ehemalige Vögele–Deutschlandzentrale, später für kurze Zeit Sitz des niederländischen Mode–Unternehmens Miller & Monroe, hat einen neuen Besitzer. Der 40–jährige Mengener Jörg Reents hat die Immobilie gekauft. Zum Kaufpreis will er keine genauen Angaben machen, nur soviel: „Es sind mehrere Millionen Euro.“

Reents ist einer von zwei Geschäftsführern der Firma „ServFaces“, die ihren Verwaltungssitz bislang in Dresden (Sachsen) hat, seit Jahren aber bereits in Ostrach produziert. Das dortige Gebäude, in dem Autopflegemittel entwickelt, produziert und weltweit in 25 Länder vertrieben werden, platzt allerdings schon lange aus allen Nähten.

Selbst einmal Mieter in den Räumen

Ursprünglich wollte die Firma, die rund 30 Mitarbeiter hat, in Mengen auf der grünen Wiese neu bauen, „Corona, Putin und die enorm gestiegenen Zinsen“ machten das Vorhaben dann aber zunichte, sagt Reents. Die ehemalige Vögele–Immobilie kannte er bereits, da er hier selbst einmal Mieter einiger Büroräume war. „Irgendwann tat sich dann die Chance auf, das Gebäude zu kaufen“, sagt er.

Offiziell ist Reents seit Donnerstag, 10. August, Besitzer der Immobilie, das Geld floss in die Hände des Insolvenzverwalters — sowohl Vögele als auch Miller & Monroe waren pleite gegangen. Bereits bis Weihnachten will er mit seiner Firma „servFaces“ umziehen, sein Geschäftspartner bleibt in Dresden.

Die Verwaltung wird aber ebenfalls nach Sigmaringen umsiedeln, „alle sechs Mitarbeiter dort haben die Möglichkeit, mit nach Sigmaringen zu kommen“, sagt Reents. Für Uwe Knoll, Wirtschaftsförderer der Stadt Sigmaringen, ein großer Wurf: „Mit der Firma zieht ein global player von Dresden nach Sigmaringen um“, sagt er, und Reents ergänzt selbstbewusst: „In punkto hochwertiger Oberflächenbeschichtungen sind wir in Europa tatsächlich die Besten.“

Fitnessstudio zieht sehr bald ein

Rund ein Drittel der knapp 22.000 Quadratmeter großen Grundfläche des ehemaligen Vögele–Gebäudes will Reents mit seiner Firma beziehen. Aktuelle Mieter — derzeit sechs — dürfen im Gebäude bleiben, weitere sollen sich ansiedeln.

Einen dicken Fisch hat Reents bereits an der Angel: Das Fitnessstudio „bestform“ mit Standorten in Albstadt und Konstanz wird das Untergeschoss mieten, in dem die Modehäuser früher ihren Verkaufsraum hatten. Der Inhaber Michael Maute habe Reents gesagt, ein etwaiges weiteres Fitnessstudio habe er nur noch in Sigmaringen eröffnen wollen. „Auch hier ist der Zeitplan ambitioniert. Das Fitnessstudio soll wenn möglich nach Dreikönig im nächsten Jahr eröffnen.“

Zahnarzt nur für Kinder?

Reents will sich nun noch einen Namen für das Areal überlegen und „einen kleinen Gewerbepark“ aus dem riesigen ehemaligen Vögele–Komplex machen, in dem noch immer unvorstellbar viele Akten des einstmals stolzen Moderiesen stehen. Auch habe er etwa bereits Kontakt zu einer Frau, die sich vorstellen könne, hier mit einer Zahnarztpraxis gezielt nur für Kinder einzuziehen.

Bürgermeister Marcus Ehm ließ die vergangenen vier Jahre nach der Insolvenz der Firma Miller & Monroe noch einmal Revue passieren. Häufig sei er mit dem Insolvenzverwalter im Kontakt gewesen, viele Anfragen seien eingegangen, häufig von Supermärkten: „Doch erstens gibt der Bebauungsplan an dieser Stelle keinen Supermarkt her, zweitens haben wir bereits genügend Supermärkte in der Stadt“, sagte er. Eine solche „Kannibalisierung“ unter Supermärkten habe er verhindern wollen.