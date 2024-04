Internationales Barockensemble spielt in der Kreuzkirche

Sigmaringen

Sigmaringen

Unter dem Namen „The Present State-Ensemble“ hat sich das Quartett zum Ziel gesetzt die Vielfalt der musikalischen Ideen der Barockmusik für die heutige Zeit zu interpretieren. (Foto: Kirchengemeinde )

Mit Rita Nakad (Barockvioline), Muriel Sender (Blockflöte), Kentaro Nakata (Viola da Gamba) und Barbara Adamczyk (Cembalo) kommen am Sonntag, 7. April, vier internationale Musiker zu einem vorabendlichen Barockkonzert in der Kreuzkirche in Sigmaringen, Binger Straße 9, zusammen.