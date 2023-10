Innerwheel-Boutique öffnet beim Fest der Kulturen

Beim Fest der Kulturen und dem damit verbundenen verkaufsoffenen Sonntag am 15. Oktober veranstaltet der Innerwheel Club Oberschwaben wieder seine traditionelle Kleiderboutique von 13 bis 16 Uhr im Autohaus Bauschatz in Sigmaringen (Foto: Innerwheel Club Oberschwaben). Dabei werden gut erhaltene und teilweise auch neuwertige Markenkleidung vor allem für Damen sowie Accessoires wie Taschen, Gürtel, Schuhe, Hüte und Tücher zu moderaten Preisen angeboten. Entsprechend der Jahreszeit liegt der Schwerpunkt der Angebote bei Herbst- und Winterbekleidung.

Alle angebotenen Teile werden von Inner Wheel-Mitgliedern und anderen Unterstützern gespendet. Der komplette Reinerlös kommt sozialen Projekten zugute. Nicht verkaufte Kleidungsstücke werden an die Diakonie in Mengen abgegeben.