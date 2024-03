Ein Improtheater zum Weltfrauentag präsentiert die Gruppe Spielbetrieb am Freitag, 8. März, um 20 Uhr im Alten Schlachthof in Sigmaringen. Der Veranstalter kündigt eine Show für Frauen, Frauenversteher und solche, dies es werden wollen, an. Die Gruppe Spielbetrieb bietet laut Veranstalter Theater aus dem Nichts. Jede Szene, jedes Lied, jedes Gedicht entstehe auf Zuruf frei improvisiert vor den Augen des Publikums. Einlass ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, der Veranstalter bittet um eine Spende.