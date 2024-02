Im Vergleich zum Vorjahr sind die Besucherzahlen auf der Eisbahn zwar leicht gestiegen, doch das Vor-Corona-Niveau ist längst noch nicht erreicht. Kritische Stimmen werden laut, weil immer mehr Jugendliche nach Pfullendorf ausweichen. In dieser Woche legte die Stadtverwaltung aktuelle Zahlen vor. Antworten auf die wichtigsten Fragen und ein Vergleich mit dem Nachbarn in Pfullendorf.

Wie viele Besucher drehten auf dem Kunsteis ihre Runden und wie sind diese Zahlen einzuordnen?

9500 zählte die Stadtverwaltung im Dezember und Januar auf der Eisbahn. Verglichen mit dem Vorjahr erhöhten sich die Besucherzahlen leicht um 600, zumal es in dieser Saison verglichen mit 22/23 zwei Öffnungstage weniger gab. Vor der Pandemie lagen die Besucherzahlen bei durchschnittlich 12.000, in der Spitze (Saison 15/16) zählte die Stadt sogar 13.400 Besucher.

Wir wagen einen Blick ins Eiszelt nach Pfullendorf, der zweiten Eisbahn im Kreis Sigmaringen. Wie schneidet Sigmaringen im Vergleich ab?

Etwas besser, obwohl in Pfullendorf in absoluten Zahlen mehr Besucher auf dem Eis waren. Nach Angaben von Arne Bias von den Stadtwerken Pfullendorf zählte das Eiszelt in der abgelaufenen Saison insgesamt 24.000 Besucher.

Wir nehmen wahr, dass sich die Zielgruppen ein Stück weit verlagern. Manfred Storrer

Um die beiden Eisbahnen vergleichen zu können, berechnen wir die Besucherzahlen pro Tag. Bezogen auf die 78 Öffnungstage liegt der Tagesschnitt in Pfullendorf bei 308 Besuchern, Sigmaringen kommt bezogen auf 27 Öffnungstage auf einen Schnitt von 352 Besuchern.

Was unterscheidet die beiden Eisbahnen in Pfullendorf und Sigmaringen?

Sigmaringen sieht sich als Familienbahn und spricht verstärkt Familien mit kleineren Kindern an. Abzulesen ist das auch den Öffnungszeiten: An normalen Tagen schließt die Bahn um 19.30 Uhr. Pfullendorf bietet freitags eine Eisdisco an, die um 22.30 Uhr endet. An den anderen Tagen enden die freien Eislaufzeiten um 20.30 Uhr.

Der größte Unterschied: Pfullendorf setzt auf „echtes Eis“, Sigmaringen unter dem Gesichtspunkt Klimaschutz und Nachhaltigkeit auf eine synthetische Eisbahn.

Vor zwei Jahren kaufte sich die Stadt eine eigene Bahn, die seither im Einsatz ist. Immer wieder ist von Eisläufern zu hören, dass die Kunststoffbahn weniger flüssig läuft. Deshalb und wegen des anderen Konzepts weichen Jugendliche auf Pfullendorf aus.

Sigmaringen braucht dringend bessere Ideen für die Eisbahn Michael Hescheler kommentiert die Situation Lesen Sie hier den ganzen Kommentar

Gemeinderätin Petra Ehmann sprach dies in der jüngsten Ausschusssitzung an: „Die Jugendlichen setzen sich in den Regiobus und fahren nach Pfullendorf. Sie werden in Sigmaringen abgehängt, was ich brutal schade finde.“ Der Erste Beigeordnete Manfred Storrer dazu: „Wir nehmen wahr, dass sich die Zielgruppen ein Stück weit verlagern.“

Wie viel Geld lässt sich die Stadt die Eisbahn kosten?

Das Defizit liegt aktuell bei knapp 29.000 Euro - die jährliche Abschreibung in Höhe von 6000 Euro für die Synthetikbahn mit eingerechnet. Tatsächlich liegt das Defizit aber höher, da die Stadtwerke über Sponsoring einen nennenswerten Zuschuss leisten sowie die Mitarbeiter der Tourist-Info und anderer Abteilungen des Rathauses viele Stunden in die Eisbahn investieren.

Ich habe keine fertige Lösung. Dagmar Haug

Ist dieser Aufwand gerechtfertigt? „Die Eisbahn belebt in der Advents- und Weihnachtszeit vier Wochen lang unsere Innenstadt“, führt die Tourismuschefin Dagmar Haug als wichtigste Argument an. Zweitens: Verglichen mit der „echten“ Eisbahn, als die Ausgaben bei rund 116.000 Euro lagen, reduzierten sich die Kosten und damit das Defizit.

Was kann unternommen werden, um die Gastronomie rund um die Eisbahn zu stärken?

Das ist die wohl wichtigste Hausaufgabe für Dagmar Haug und ihre Mitarbeiterinnen. Die Zahl der Stände sank zuletzt auf vier, in früheren Jahren boten knapp zehn Imbissbetriebe und Vereine bei der Eisbahn Speisen und Getränke an.

Der Hauptgrund für das sinkende Interesse unter Gastronomen ist der Personalmangel. Ein Anbieter reduzierte bereits in diesem Jahr seine Öffnungszeiten von Donnerstag bis Sonntag, weil nicht genügend Mitarbeiter verfügbar waren. Viele Gastronomen trauen sich nicht mehr zu, die Eisbahn vier Wochen lang an sieben Tagen die Woche zu begleiten.

Wie geht es nun weiter? „Ich habe keine fertige Lösung, wir wollen mit der Gastronomie ins Gespräch gehen, um Lösungen zu entwickeln“, sagt Tourismuschefin Haug.

Wie fielen die Reaktionen im Gemeinderat aus?

Harald Kaut von der CDU-Fraktion: „Wir sollten die Eisbahn jetzt nicht schlechtreden, sondern weiterarbeiten und die Bahn attraktiver gestalten.“ Sein Vorschlag: Über Veranstaltungen zu versuchen, Jugendliche wieder für die Bahn zu begeistern. Der Kulturausschuss billigte die Bilanz einstimmig und beauftragte die Verwaltung mit der Organisation der Eiszeit 2024/25.