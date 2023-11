In der Sigmaringer Innenstadt beginnt die Woche für immer mehr Geschäfte erst am Dienstag. Mindestens vier Einzelhandelsgeschäfte haben sich bei den Friseuren den freien Montag abgeschaut. Die allermeisten Kunden zeigen Verständnis für die Fünf-Tage-Woche und die Geschäftsinhaber freuen sich über mehr Freizeit oder den Freiraum, in Ruhe Büroarbeit erledigen zu können.

Erwin Schultheiß vom gleichnamigen Fotogeschäft an der Antonstraße sieht im freien Montag gleich mehrere Vorteile. Wenn seine Mitarbeiter fix am Montag frei haben, sind sie für den Rest der Woche einsatzbereit, was dem Geschäftsinhaber Freiräume ermöglicht, um Fotoaufträge im Außendienst wahrzunehmen.

Die Gaskrise wirkt nach

Als er sich Anfang des Jahres dazu durchrang, die Öffnungszeiten zu reduzieren, spielte die Gaskrise eine nicht unerhebliche Rolle, weil die Heizung über das Wochenende einen Tag länger gedrosselt laufen konnte. Zurückgedreht wurde die Entscheidung nicht, „weil die Kunden großes Verständnis zeigen“, lautet das Fazit von Erwin Schultheiß ‐ zumal er von Dienstag bis Samstag ansprechbar ist.

Ein bisschen könnte es aber auch am Zeitgeist liegen, dass unsere Entscheidung positiv aufgenommen wird. Stefanie Kling-Greisle

Von ähnlichen Reaktionen berichtet Stefanie Kling-Greisle, die die Buchhandlung Rabe zusammen mit ihrem Mann Joachim führt: „Wir waren angenehm überrascht über das Verständnis, das uns die Kunden entgegenbringen.“ Eine Erklärung dafür: Die Mehrzahl der Kunden sind Stammkunden, die ihr Kaufverhalten wegen der veränderten Öffnungszeiten nicht ändern.

Es könnte auch am Zeitgeist liegen

„Ein bisschen könnte es aber auch am Zeitgeist liegen, dass unsere Entscheidung positiv aufgenommen wird“, führt Kling-Greisle weiter aus. Sie meint die viel zitierte Work-Life-Balance, der die jüngere Generation eine höhere Priorität einräumt. „Jedenfalls hätten wir uns das vor 20 Jahren nicht getraut“, gibt die Buchhändlerin offen zu.

Vor der Reduzierung der Öffnungszeiten arbeiteten die Buchhändler häufig sieben Tage die Woche, weil sie sonntags Dinge in Ruhe erledigen konnten. „Jetzt haben wir einen echten freien Tag, was für uns familiär sehr entspannend ist.“

Nach 30 Jahren in der Selbstständigkeit freue ich mich, dass ich den Montag häufiger für mich habe. Renate Russo

Während die Buchhandlung zu Jahresbeginn ihre Öffnungszeiten reduziert hat, zog das Blumengeschäft Mohnblume im September nach. „Nach 30 Jahren in der Selbstständigkeit freue ich mich, dass ich den Montag häufiger für mich habe“, beschreibt Inhaberin Renate Russo den Hintergrund der Entscheidung. Sie könne in Ruhe im Großmarkt einkaufen, was sie sonst immer frühmorgens erledigte, den Papierkram im Büro abarbeiten oder einen privaten Termin wahrnehmen.

Die Blumen sind montags weniger frisch

Ein Grund, warum die Wahl auf den Montag gefallen ist: Anfang der Woche liefern die Großhändler Blumen vom Wochenende aus, ab Dienstag bekomme sie frischere Ware. Wenn Kunden am Montag einen Wunsch haben, ist dies weiterhin möglich. „Erst diesen Montag habe ich auf Vorbestellung 50 weiße Rosen verkauft.“

Eine Parfümerie als Vorreiter

Die Parfümerie Walther in der Fürst-Wilhelm-Straße ist Vorreiter des freien Montags. Bereits seit 2018 haben Heinz Peter und Anita Walther montags geschlossen. „Wir haben positive Erfahrungen gemacht, unsere Kunden akzeptieren unseren freien Montag“, sagen die Geschäftsinhaber.

Der freie Montag scheint in Sigmaringen immer beliebter zu werden. Gut möglich, dass weitere Händler nachziehen werden.