Die Bürgermeisterin klingt in ihrem Aufruf ziemlich verzweifelt. Man brauche dringend weitere Flüchtlingsunterkünfte, sonst könnte nicht mehr ausgeschlossen werden, dass das Landratsamt zu härteren Maßnahmen greift, schreibt sie vor einigen Tagen auf der ersten Seite des Amtsblatts. Die Bürgermeisterin wörtlich: „Das Landratsamt hat angedroht, die Flüchtlinge in Turnhallen unterzubringen, sollten wir keine geeigneten Unterkünfte finden.“

Dieses verbale Scharmützel spielt sich im südlichen Kreisgebiet, in Herdwangen-Schönach, ab. Bürgermeisterin Alexandra Kipp hat den Aufruf im Amtsblatt unterschrieben, der im Landratsamt Sigmaringen ein Echo ausgelöst.

Das Landratsamt droht nicht mit bestimmten Maßnahmen, sondern sucht in Kooperation mit den Städten und Gemeinden nach guten und tragfähigen Lösungen. Simone Kurz

Von einer Drohung wollen die Mitarbeiter des Fachbereichs Migration und Integration nichts wissen. Auf eine schriftliche Anfrage antwortet Leiterin Simone Kurz so: „Das Landratsamt droht nicht mit bestimmten Maßnahmen, sondern sucht in Kooperation mit den Städten und Gemeinden nach guten und tragfähigen Lösungen.“

18 Plätze fehlen und

bis zum Jahresende könnten es 24 sein

Ob für die Gemeinde im Süden des Landkreises Sigmaringen eine tragfähige Lösung gefunden wurde? Fakt ist, dass nach Angaben des Landratsamts in Herdwangen-Schönach derzeit 18 Plätze fehlen: sieben für Flüchtlinge aus der Ukraine und elf für Menschen aus anderen Herkunftsländern. Aus derzeitiger Sicht rechnet das Landratsamt damit, dass sich diese Zahl der unterzubringenden Ukrainer bis zum Jahresende auf 13 erhöhen wird.

Empfohlene Artikel Debatte über Flüchtlinge Berichterstattung unerwünscht: Bürgerinitiative bleibt lieber unter sich q Sigmaringen

Die Bürgermeisterin will nun Wohncontainer anschaffen, um kurzfristig Unterkünfte bereitstellen zu können. Ein Container sei bereits gekauft worden, laut Bürgermeisterin Alexandra Kipp wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Anschaffung von zwei weiteren Wohncontainern beschlossen. Nur der genaue Standort sei noch nicht klar.

So ist die Situation in anderen Gemeinden

Ist Herdwangen-Schönach im Kreis Sigmaringen die Spitze des Eisbergs oder ist die Situation in den anderen Kreisgemeinden ähnlich angespannt?

Laut aktuellen Zahlen des Landratsamts, die sich auf den 30. September beziehen, muss der Landkreis in diesen Tagen 60 Flüchtlinge an die Kommunen weiterverteilen, was nach einem Schlüssel, der sich auf die Einwohnerzahlen bezieht, geschieht. Etwas mehr als die Hälfte dieser 60 Menschen müssen vorerst in den Unterkünften des Landkreises bleiben, weil in den Gemeinden bislang kein Wohnraum für sie gefunden wurde.

In den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises stehen derzeit knapp 460 Plätze zur Verfügung, von denen 214 ausschließlich durch Flüchtlinge aus der Ukraine belegt werden.

Kapazitäten des Landkreises gehen zuneige

Nach Einschätzung von Fachbereichsleiterin Simone Kurz reichen die aktuellen Kapazitäten aus. Im Oktober muss der Kreis Sigmaringen 39 Flüchtlinge aus sonstigen Ländern aus den Landeserstaufnahmestellen aufnehmen. Mit den bestehenden Unterkünften sei dies gerade noch möglich.

Wir wollten mit der Anzeige keine Angst schüren Hauptamtsleiterin Cornelia Fischer

„Ab Januar 2024 rechnen wir bei gleichbleibenden Zu- und Abgängen in den Gemeinschaftsunterkünften mit einer vollen Auslastung“, teilt die Pressestelle des Landratsamts weiter mit. Der Landkreis Sigmaringen sucht deshalb mit Nachdruck nach weiteren Objekten zur vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen aus sonstigen Herkunftsländern.

Die Kapazitäten für die Aufnahme von Menschen aus der Ukraine auf dem ehemaligen Kasernengelände in der Gemeinde Hohentengen reichen nach Angaben des Landratsamts und bis auf Weiteres aus.

Zurück nach Herdwangen-Schönach: „Wir wollten mit der Anzeige im Mitteilungsblatt keine Angst schüren“, erklärt Hauptamtsleiterin Cornelia Fischer. „Aber wir wollten aufzeigen, dass das Landratsamt nicht zufrieden ist, wenn es gerade keine Plätze in der Gemeinde gibt.“

Den Bürgern sollte klargemacht werden, dass eine Verpflichtung zur Aufnahme von Flüchtlingen besteht. „Das Argument, dass kein Wohnraum zur Verfügung steht, greift nicht“, schreibt das Landratsamt weiter.

In so einem Fall müsse die Gemeinde die nötigen Kapazitäten schaffen, indem sie beispielsweise Wohnungen oder Häuser anmietet oder kauft. Weitere Optionen seien etwa die Nutzung von Pensionen oder das Aufstellen von Containern oder Tiny-Häusern.

Hauptamtsleiterin und Bürgermeisterin sind sich einig, „dass die Gemeinden vor einer unlösbaren Aufgabe stehen“, sagt Alexandra Kipp. ,,Wir sind wie Robin Hood das letzte Glied in der Reihe. Und es passiert nichts, was das ändern könnte.“

Bürger starten Petition

Claire Dupin und Barbara Schwägler aus Herdwangen-Schönach haben auf Open Petition derweil eine Petition gestartet mit dem Titel "Turnhallen in Herdwangen-Schönach bleiben für Schulsport und Vereine - nicht für Geflüchtete!". Nach sechs Tagen haben 305 Menschen unterschrieben. Damit ist das Quorum von 150 erreicht.